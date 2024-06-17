Росіяни імітують туристичний сезон на тимчасово окупованих територіях Запоріжжя

В Запорізьку область почали завозити дітей зі Сходу України в пансіонати

Низка пансіонатів на тимчасово окупованих курортах стали осередками пропаганди

Окупанти продають «тури вихідного дня» у тимчасово окуповані Бердянськ та Кирилівку. Вони слугують легендою для розселенню дружин гастролерів з РФ на захоплених курортах. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Також в регіон почали завозити дітей зі Сходу України. Низка пансіонатів стали осередками пропаганди, де дітям проводять нацистські лекції щодо величі РФ, й намагаються інтегрувати їх в тоталітарне суспільство», – зазначає ЦНС.

Нагадаємо, що нову міру заохочення за контракт із міністерством оборони РФ ініціювали організації «Патріотичний центр», «Російська перемога», відділення «Союзу десантників Росії» і «Союз будівельників». Вони пропонують за готовність до участі у війни проти України сертифікати на квартири.

До слова, Департамент окупаційної адміністрації Криму, відповідальний за історичні артефакти та об’єкти культури на півострові, наказав підлеглим установам готувати музейні цінності до «евакуації». Про це свідчить лист так званого мінкульту республіки Крим на адресу керівників музейних установ півострова.