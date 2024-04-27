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Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень

Станіслав Груздєв
glavcom.ua
Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
Найголовніше релігійне свято року – Великдень
фото: ПЦУ

У травні українці відзначатимуть свято Світлого Воскресіння Христова

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Однак нововведення не торкнулося святкування Великодня.

Головні церковні свята у травні 2024 року за новим календарем

  • 5 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень)
  • 8 травня – апостола і євангелиста Івана Богослова.

Перелік свят у церковному календарі на травень 2024 року:

Дата

Православне свято

1 травня

Велика середа

пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської
2 травня

Великий четвер

спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула

3 травня

Велика (Страсна) п’ятниця

спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського
4 травня

Велика субота

мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його

5 травня

Світле Христове Воскресіння (Великдень);

мучениці Ірини

6 травня

Світлий понеділок

праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія

7 травня

Світлий вівторок

Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської

8 травня

Світла середа

Апостола і євангелиста Івана Богослова

преподобного Арсенія Великого
9 травня

Світлий четвер

перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї

10 травня

Світла п’ятниця

ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота

11 травня

Світла субота

священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія

12 травня

апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського

13 травня

мучениці Гликерії і з нею Лаодикія
14 травня мученика Ісидора; мученика Максима

15 травня

преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського

16 травня

преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського
17 травня апостола Андроника і святої Юнії
18 травня святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини
19 травня святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима

20 травня

мучеників Фалалея, Олександра і Астерія
21 травня рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени

22 травня

мученика Василіска

23 травня

преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського
24 травня преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі
25 травня Третє віднайдення глави Івана Предтечі
26 травня апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени

27 травня

священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського
28 травня преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського
29 травня мучениці Феодосії

30 травня

преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської

31 травня

апостола від 70-ти Єрма

До слова, економісти підрахували скільки коштуватиме великодній кошик у 2024 році.

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Теги: релігія календар свята Українська православна церква УГКЦ

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