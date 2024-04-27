Церковний календар на травень. Коли святкуємо Великдень
У травні українці відзначатимуть свято Світлого Воскресіння Христова
З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер всі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше. Однак нововведення не торкнулося святкування Великодня.
Головні церковні свята у травні 2024 року за новим календарем
- 5 травня – Світле Христове Воскресіння (Великдень)
- 8 травня – апостола і євангелиста Івана Богослова.
Перелік свят у церковному календарі на травень 2024 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 травня
|
Велика середа
пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської
|2 травня
|
Великий четвер
спомин Таємної вечері; святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського; мучеників Єспера і Зої та їхніх дітей Киріака і Феодула
|
3 травня
|
Велика (Страсна) п’ятниця
спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа; святих Тимофія і Маври; Феодосія, ігумена Києво-Печерського; Петра Чудотворця, єпископа Аргоського
|4 травня
|
Велика субота
мучениці Пелагеї; священномученика Еразма, єпископа Формійського; священномученика Альвіана, єпископа Анейського, та учнів його
|
5 травня
|
Світле Христове Воскресіння (Великдень);мучениці Ірини
|
6 травня
|
Світлий понеділок
праведного Юва Багатостраждального; мучеників Варвари, Вакха, Калимаха, Діонісія, Парфенія
|
7 травня
|
Світлий вівторок
Іверської ікони Божої Матері; мученика Акакія; преподобних Іоана Зедазнійського та його учнів; преподобного Платона Студійського; Феодори Солунської
|
8 травня
|
Світла середа
Апостола і євангелиста Івана Богослова
преподобного Арсенія Великого
|9 травня
|
Світлий четвер
перенесення мощей святого Миколая з Мир Лікійських у місто Бари; пророка Ісаї
|
10 травня
|
Світла п’ятниця
ікони Божої Матері "Живоносне джерело"; апостола Симона Зилота
|
11 травня
|
Світла субота
священномученика Мокія; рівноапостольних Кирила та Мефодія
|
12 травня
|
апостола Фоми; святителя Епіфанія, єпископа Кіпрського; святителя Германа, патріарха Константинопольського
|
13 травня
|
мучениці Гликерії і з нею Лаодикія
|14 травня
|мученика Ісидора; мученика Максима
|
15 травня
|
преподобного Пахомія Великого; преподобного Ахиллія, єпископа Лариссійського
|
16 травня
|
преподобного Феодора Освяченого; святителя Олександра, єпископа Єрусалимського
|17 травня
|апостола Андроника і святої Юнії
|18 травня
|святих отців семи вселенських соборів; мучеників Феодота Анкирського, Петра, Діонісія, Андрія, Павла, Христини
|19 травня
|святих жінок-мироносиць; праведних Йосифа Аримафейського і Никодима
|
20 травня
|
мучеників Фалалея, Олександра і Астерія
|21 травня
|рівноапостольного царя Костянтина і матері його цариці Олени
|
22 травня
|
мученика Василіска
|
23 травня
|
преподобного Михайла Сповідника, єпископа Синадського
|24 травня
|преподобного Симеона Стовпника на Дивній горі
|25 травня
|Третє віднайдення глави Івана Предтечі
|26 травня
|апостолів від 70-ти Карпа й Алфея; мучеників Аверкія та Олени
|
27 травня
|
священномученика Ферапонта, єпископа Сардійського
|28 травня
|преподобного Микити Сповідника, єпископа Халкидонського; священномученика Євтихія, єпископа Мелітинського
|29 травня
|мучениці Феодосії
|
30 травня
|
преподобного Ісаакія Сповідника, ігумена обителі Далматської
|
31 травня
|
апостола від 70-ти Єрма
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