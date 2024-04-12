Короткочасні дощі в низці областей: прогноз погоди на 12 квітня

Вдень температура переважно коливатиметься від 15° до 20° тепла

12 квітня в Україні буде хмарно з проясненнями. У низці областей пройдуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У пʼятницю опадів переважно не передбачається. Лише у південно-східних областях вдень пройдуть невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер переважно північно-західний, сягатиме швидкості 5-10 м/с.

Температура повітря вночі переважно становитиме 8-13° тепла. У північній та північно-західній частинах очікується 4-9°. У Карпатах вночі 3-8° тепла.

Вдень температура переважно коливатиметься від 15° до 20° тепла. У південних, східних, більшості центральних областей та в Криму сягатиме 21-26°. У Карпатах – 10-15°.

На Київщині хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний зі швидкістю до 5-10 м/с.

Температура в Київській області становитиме 4-9° тепла вночі та 15-20° тепла вдень. У Києві стовпчики термометрів покажуть 7-9° тепла вночі та 17-19° тепла вдень.