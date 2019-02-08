У БПП заявили, що президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового



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Є надія, що у вільний від передвиборчої кампанії час, міський голова вирішить застарілі проблеми свого міста, - Бригинець

Пан Садовий підписав угоду про чесні вибори і відразу вдався до поширення неправди, - нардеп

Народний депутат фракції Блок Петра Порошенка Олександр Бригинець заявив, що президент не прибиратиме сміття за Садового і після Садового. Про це він сказав прес-службі фракції, коментуючи неправдиві заяви мера Львова Андрія Садового.

За словами Бригинця, є надія, що у вільний від передвиборчої кампанії час, міський голова вирішить застарілі комунальні проблеми свого міста.

«Прикро, що на ранок після ночі, коли пан Садовий підписав угоду про чесні вибори, він вдався до поширення неправди. Те ж саме стосується і Анатолія Гриценка. Брехня і фейки руйнують будь-які спроби приватизувати образ особливо чесного. Виходить нещиро і нечесно», – наголосив політик.