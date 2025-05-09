Снаряд часів Другої світової виявлено на території гаражного кооперативу у Броварах (фото)

З моменту закінчення війни минуло 80 років, але люди досі натрапляють на смертоносні знахідки

У Броварах на території гаражного кооперативу знайшли снаряд часів Другої світової війни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення Броварського міського голови Ігоря Сапожка.

«Рятувальники та правоохоронці спрацювали оперативно та знешкодили вибухонебезпечний предмет» – зазначив Сапожко.

Міський голова Броварів повідомив, що небезпечну знахідку виявили під час огляду території одного з місцевих гаражних кооперативів. На місце викликали фахівців ДСНС та поліції. Спеціалісти оперативно провели всі необхідні дії для безпечного вилучення та знешкодження боєприпасу.

Як повідомляв «Главком», нещодавно прогулянка жителя села Гореничі Бучанського району Київської області ледь не закінчилася трагедією. Чоловік помітив у траві сірий предмет, який при ретельному огляді виявився бойовою гранатою Ф-1 часів Другої світової війни.

У зв'язку з цим Державна служба з надзвичайних ситуацій звертається до громадян з наполегливим проханням бути максимально обережними та уважними. Вибухонебезпечні предмети можуть мати вигляд звичайних уламків металу, непомітно зливатися з навколишнім середовищем – ґрунтом, травою чи листям.

Рятувальники категорично застерігають: не намагайтеся чіпати підозрілі предмети, не наближайтеся до них і ні в якому разі не ризикуйте своїм життям.

При виявленні будь-якого предмета, що викликає підозру, варто негайно телефонувати за номером екстреної служби «101».

До слова, у Запоріжжі поліцейські затримали місцевого жителя, який ішов по вулиці в німецькому однострої часів Другої світової війни, прикрашеному орденом із нацистською символікою, та з гранатою у руці. Працівники поліції вилучили боєприпас, а 42-річного чоловіка затримали. Як виявилося, військову форму затриманий придбав в одному з інтернет-магазинів задля жарту.