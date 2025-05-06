Росія вдарила безпілотниками по Запоріжжю: є постраждалі (оновлено)

Зруйновано приватний будинок

Сьогодні, 6 травня, окупанти атакували безпілотниками Запоріжжя. Внаслідок атаки у місті зруйновано будинок, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

Федоров повідомив, що росіяни атакували об’єкт інфраструктури. Загалом, окупанти нанесли по Запоріжжю щонайменше 13 ударів. Відомо, що є пошкодження у різних районах міста, а також розгорілися пожежі.

Зазначається, що через удар зруйновано приватний будинок. Під завалами знаходиться людина. Крім того, постраждали три особи внаслідок атаки.

«Троє людей дістали поранень внаслідок атаки росіян на Запоріжжя. Попередньо, одна людина перебуває під завалами зруйнованого ворожим ударом будинку. Пошуково-рятувальна операція триває. Деталі атаки уточнюються», – повідомив Федоров.

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

фото: голова Запорізької ОВА Іван Федоров

Надзвичайники дістали з-під завалів у Запоріжжі чоловіка. Наразі йому надається вся невідкладна допомога медиків.

Нагадаємо, вночі, 6 травня, Росія атакувала Харків безпілотниками. Через російський удар загорівся приватний будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За інформацією Терехова, один із ударів БпЛА по Харкову прийшовся по центральному, щільно заселеному району.

«Ворог здійснив удар БпЛА типу «Шахед» по центральному, щільно заселеному району міста. Внаслідок атаки безпілотника палає приватний будинок. Інформація щодо можливих постраждалих уточнюється», – пише Терехов.

Також у ніч на 6 травня окупанти атакували Одещину безпілотниками. Внаслідок ударів БпЛА є загиблий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

За інформацією Кіпера, через російський удар по Одеському району пошкоджена низка обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема приватні житлові будинки. В деяких місцях спалахнули пожежі, які наразі оперативно ліквідовують рятувальники.

В одному з будинків було знайдено тіло загиблої людини.