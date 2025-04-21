На Харківщині під час пожежі підірвалась службова автівка: постраждали двоє лісників
Лісники отримали гостру реакцію на стрес
У Балаклійському лісництві, що на Харківщині, під час гасіння масштабної лісової пожежі стався вибух. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС Харківської області.
Повідомляється, що на вибухонебезпечному предметі підірвався пожежний автомобіль лісгоспу. Унаслідок інциденту постраждали двоє лісників. У них зафіксовано гостру реакцію на стрес.
Пожежа охопила значну територію. Горіло 290 гектарів хвойної підстилки та 20 гектарів очерету.
До ліквідації пожежі залучалось більше сотні рятувальників та десятки одиниць техніки ДСНС.
Також на місці події працювали піротехніки та працівники лісового господарства.
Коментарі — 0