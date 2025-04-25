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У Дніпрі студенти зіграли виставу в пам’ять про 17-річну Вероніку Карячку, яку вбила РФ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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фото: Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури

Цієї весни Вероніці Карячці виповнилося 17 років

На театральному відділенні Дніпропетровського фахового мистецько-художнього коледжу культури відіграли виставу «Ніч на полонині». Її присвятили студентці коледжу Вероніці Карячці, яка загинула 16 квітня внаслідок російської атаки на Дніпро. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на навчальний заклад.

««Ніч на полонині» – з любов’ю, зі сльозами, з пам’яттю... На Театральному відділенні відіграли виставу, яка торкнулася кожного в залі. «Ніч на полонині» – глибока, щира, талановито зіграна – присвячена студентці Dnipro Art College. Вероніка Карячка загинула внаслідок російського удару по житлових кварталах Дніпра», – йдеться у повідомленні.

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У Дніпрі зіграли виставу в пам’ять про загиблу студентку Вероніку Карячку
фото: Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури

Зазначається, що цієї весни Вероніці Карячці виповнилося 17 років.

«Вероніка була світлою людиною, сильною, чуйною і закоханою в сцену. Сьогодні ми грали для неї. Вистава – особлива: емоційно, майстерно, чесно. Це не просто творчість. Це – памʼять. Це – спротив. Це – наше «не забудемо». Вічна памʼять. І вічно 17-річна дівчина на сцені – в серцях тих, хто любив тебе, Вероніко», – зауважив Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури.

Нагадаємо, вечері 16 квітня російські війська масовано атакували Дніпро безпілотниками. Внаслідок чого загинуло троє людей. Пошкоджень зазнали будинки, студентські гуртожитки, будівлі навчального закладу та харчового підприємства, а також автомобілі.

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Теги: Дніпро театр

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У Дніпрі студенти зіграли виставу в пам’ять про 17-річну Вероніку Карячку, яку вбила РФ
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