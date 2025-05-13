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Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках операції з ліквідації наркобізнесу

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Нацполіція проводить понад 200 обшуків у рамках операції з ліквідації наркобізнесу
Правоохоронці пообіцяли згодом надати інформацію про результати
фото: Національна поліція

Поліцейські документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах

Правоохоронці розпочали більш ніж 200 обшуків у межах спецоперації з ліквідації наркобізнесу в Україні. Як передає «Главком», про це повідомила Національна поліція.

Поліціянти документують факти виготовлення та збуту наркотиків у промислових масштабах, а також ліквідовують нарколабораторії й склади з фасування «товару», серед якого альфа-PVP (синтетичний психостимулятор, розроблений у 1960-х роках, поширеною його розмовною назвою є «флакка» - ред.), амфетамін та мефедрон. 

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фото: Національна поліція

Правоохоронці пообіцяли згодом надати інформацію про результати.

Нагадаємо, у лютому київські поліцейські затримали групу наркоторговців із партією канабісу на майже 2 млн гривень. Про це повідомило Головне управління Національної поліції у місті Києві. 

Зазначається, що фігуранти – троє чоловіків та дівчина, віком від 20 до 26 років.

Також працівники ДБР завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного обігу на території України наркотичного засобу «метадону». Так, обвинувальний акт стосовно 14 учасників злочинної організації скеровано до суду. Встановлено, що учасники злочинної організації створили у Києві та Харкові 24 так званих «наркологічних кабінети». В них лікарі незаконно видавали медичні рецепти на метадон, який використовують в замісній терапії наркозалежних. Потім наркотик отримували члени злочинної організації та продавали наркозалежним у власній аптеці.

До слова, у Києві дільничні офіцери поліції затримали 25-річну наркозбувачку, яка маскувала психоптропи під свічки. Як повідомила поліція Києва, зловмисниця фасувала «товар» вдома, після чого поміщала пакунки у форму з-під свічок, заливала парафіном й надалі відправляла замовникам, користуючись послугами таксі. Наступні десять років киянка може провести за ґратами.

Так, у 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн.

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Теги: наркотики поліція Національна поліція України обшук

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