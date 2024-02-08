Прикордонники затримали рекордну за кількістю групу ухилянтів

На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду

Чоловіки з 11 областей України намагалися виїхати до Угорщини

Прикордонники зупинили неподалік угорського кордону два мікроавтобуси, водії яких намагалися вивезти з країни 38 чоловіків. Про це повідомила Держприкордонслужба.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Водії перевозили 38 чоловіків – це рекордна за кількістю група порушників кордону, затримана під час повномасштабного вторгнення», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У складі групи – чоловіки з 11 областей України. Організатори незаконного переправлення отримали від своїх клієнтів від $4500 до $8500.

Щодо виявлення у діях перевізників ознак кримінального злочину прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адмінпротоколи, справи скеровано до суду.

Перевірка та встановлення деталей організації незаконної схеми триває.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали 22-річного жителя Кривого Рогу, який намагався незаконно потрапити в Румунію через гірську ділянку кордону. Надивившись в інтернеті відеоінструктажів щодо гірського туризму, молодик самостійно склав собі маршрут руху з України в Румунію карпатським високогір’ям та вирушив у «подорож».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше прикордонники затримали таксі, яке везло чоловіків до Румунії в обхід пунктів пропуску. Ухилянти заплатили за «подорож» по €2 тис.

Раніше повідомлялося, що далекобійник вигадав, як вивезти сина за кордон, щоб той уник мобілізації. Підозрюваний заховав сина у своєму спальному мішку та рушив до пункту пропуску «Рава-Руська – Гребенне».