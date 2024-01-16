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Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети

Христина Петренко
glavcom.ua
Путін заявив, що росіяни повертаються додому з Європи через туалети
За словами Путіна, ті, хто колись поїхав з різних міркувань, вже повернулись або планують
Скріншот з відео

Путін каже, що жити в європейських країнах дуже важко людям із традиційними цінностями

 

Президент Володимир Путін, виступаючи на муніципальному форумі «Мала батьківщина – сила Росії», сказав, що росіяни, які виїхали за кордон, повертаються на батьківщину через «загальні туалети для хлопчиків і дівчаток» в інших країнах. Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Загальні туалети для хлопчиків і для дівчаток, ще щось таке – це вже стало річчю такої побутовою, буденною. І ті, хто колись поїхав з різних міркувань, вони вже багато хто повертається або думають повернутися. Дуже важко жити за таких умов для людей із традиційними нормальними людськими цінностями», – каже Путін.

Варто зазначити, що у 2022 році Росія пережила дві масові хвилі еміграції: навесні після повномасштабного вторгнення в Україну та восени після оголошення мобілізації. Згідно з розрахунками, з початку війни з Росії виїхали від 817 тис. до 922 тис. осіб.

Раніше повідомлялось, що поплічник Путіна вигадав, як вирішити проблему кадрового голоду в Росії. Російській владі слід залучати до країни мігрантів із Північної Кореї, щоб вирішити проблему кадрового голоду. Таку думку висловив російський депутат, член регіонального відділення партії «Єдина Росія» Олександр Калінін.

Росії бракує персоналу – співробітників, які виконують базові функції в торгівлі та промисловості, зазначає Калінін. У зв'язку з цим, за його словами, доцільно буде залучити до країни додаткові міграційні потоки.

Тим часом демограф розповіла, чому європейці хочуть переманити до себе українські сім’ї. За словами експертки, уряди всіх без виключення європейських країн дуже зацікавлені в тому, щоб українські родини возз'єднались і чоловіки приїхали до своїх родин після завершення війни. Бо 70% наших жінок мають вищу освіту, вони молоді, налаштовані працювати, привезли з собою дітей. Їхні чоловіки також молоді і з вищою освітою.

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Теги: росія депутат путін кордон росіяни

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