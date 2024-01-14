На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину у авто на трасі

40-річна жінка зателефонувала до «швидкої» та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи

У Рівненській області жінка народила у салоні авто 11-ту дитину. Про це повідомили у місцевому центрі екстреної медичної допомоги.

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40-річна жінка зателефонувала до «швидкої» та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. За даними мешканки одного з сіл Вараського району, вона народжувала дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному. Через 9 хвилин медики прибули до машини на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка.

Фахівці оглянули маму і немовля. Жінка народила дівчинку у задовільному стані. За словами породіллі, вона відчула біль у животі та одразу вирушила з чоловіком до лікарні, оскільки медики визначили термін народження дитини 13 січня. Проте подружжя не встигло доїхати до медзакладу.

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В обласному центрі меддопомоги уточнили, що родина, у якій народилася дівчинка, є багатодітною. Зокрема, у сім’ї вже підростають дев’ять хлопчиків та дві дівчинки.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка від ВО «Батьківщина» Альона Шкрум народила донечку. Батьком дитини є член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха.