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На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину у авто на трасі

Надія Карбунар
glavcom.ua
На Рівненщині жінка народила 11-ту дитину у авто на трасі
Мама та немовля почуваються добре
фото з відкритих джерел

40-річна жінка зателефонувала до «швидкої» та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи

У Рівненській області жінка народила у салоні авто 11-ту дитину. Про це повідомили у місцевому центрі екстреної медичної допомоги.

40-річна жінка зателефонувала до «швидкої» та повідомила, що у неї відбуваються стрімкі пологи. За даними мешканки одного з сіл Вараського району, вона народжувала дитину в автомобілі дорогою до лікарні у Зарічному. Через 9 хвилин медики прибули до машини на трасі, у якому були породілля, її чоловік та новонароджена дівчинка.

Фахівці оглянули маму і немовля. Жінка народила дівчинку у задовільному стані. За словами породіллі, вона відчула біль у животі та одразу вирушила з чоловіком до лікарні, оскільки медики визначили термін народження дитини 13 січня. Проте подружжя не встигло доїхати до медзакладу.

В обласному центрі меддопомоги уточнили, що родина, у якій народилася дівчинка, є багатодітною. Зокрема, у сім’ї вже підростають дев’ять хлопчиків та дві дівчинки.

Раніше повідомлялося, що народна депутатка від ВО «Батьківщина» Альона Шкрум народила донечку. Батьком дитини є член депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Дмитро Наталуха.

Теги: пологи немовля чоловік жінка машини

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