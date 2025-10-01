Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я
колаж: glavcom.ua

На гірських схилах температура повітря опустилася до –5°С

Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що у Карпатах встановилася справжня зимова погода. На горі Піп Іван Чорногорський зафіксовано сильний снігопад і значне погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на вершині гори утворилися перемети снігу заввишки до пів метра.

Станом на ранок 1 жовтня погодні показники були:

  • Температура повітря: –5°С.
  • Вітер: пориви сягають 12 м/с.
  • Видимість: обмежена, триває сніг.

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я через складні умови та небезпеку, пов'язану з сильним вітром та обмеженою видимістю.

Нагадаємо, 29 вересня 2025 року, на високогір’ї українських Карпат панує зимова погода

Читайте також:

Теги: Карпати (гори) снігопад Піп Іван (гора) погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
18 вересня, 13:13
Депутати проведуть у Карпатах засідання парламентських комітетів
Депутати планують влаштувати рейд у Карпати через знищення лісів
18 вересня, 18:42
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
29 вересня, 08:43

Суспільство

У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
Активісти «Жовтої Стрічки» розгорнули прапор України біля окупованої «Донбас Арени»
Активісти «Жовтої Стрічки» розгорнули прапор України біля окупованої «Донбас Арени»
В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика
В Україні побільшало втраченої та викраденої зброї: статистика
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Карюкова
Тривалий час вважався зниклим безвісти. Згадаймо Михайла Карюкова
«Куплю хату на Донбасі». Військові розповіли, навіщо в складчину купують житло у зоні бойових дій
«Куплю хату на Донбасі». Військові розповіли, навіщо в складчину купують житло у зоні бойових дій
В Україні очікуються дощі та сильний вітер: погода на 1 жовтня 2025
В Україні очікуються дощі та сильний вітер: погода на 1 жовтня 2025

Новини

«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
Вчора, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
28 вересня, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01

Прес-релізи

Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
Половина нації може зникнути: Івашин про те, чому демографія визначає економічну політику
30 вересня, 19:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua