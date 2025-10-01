У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети
На гірських схилах температура повітря опустилася до –5°С
Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що у Карпатах встановилася справжня зимова погода. На горі Піп Іван Чорногорський зафіксовано сильний снігопад і значне погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.
За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на вершині гори утворилися перемети снігу заввишки до пів метра.
Карпати замело півметровим шаром снігу pic.twitter.com/9JXBLEPCs4— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 1, 2025
Станом на ранок 1 жовтня погодні показники були:
- Температура повітря: –5°С.
- Вітер: пориви сягають 12 м/с.
- Видимість: обмежена, триває сніг.
Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я через складні умови та небезпеку, пов'язану з сильним вітром та обмеженою видимістю.
Нагадаємо, 29 вересня 2025 року, на високогір’ї українських Карпат панує зимова погода.
Коментарі — 0