У Карпатах справжня зима: на горі Піп Іван снігові замети

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я

На гірських схилах температура повітря опустилася до –5°С

Гірські рятувальники Прикарпаття повідомили, що у Карпатах встановилася справжня зимова погода. На горі Піп Іван Чорногорський зафіксовано сильний снігопад і значне погіршення погодних умов. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на рятувальників.

За даними Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста, на вершині гори утворилися перемети снігу заввишки до пів метра.

Станом на ранок 1 жовтня погодні показники були:

Температура повітря: –5°С.

Вітер: пориви сягають 12 м/с.

Видимість: обмежена, триває сніг.

Рятувальники закликають туристів утриматися від виходів у високогір'я через складні умови та небезпеку, пов'язану з сильним вітром та обмеженою видимістю.

Нагадаємо, 29 вересня 2025 року, на високогір’ї українських Карпат панує зимова погода.