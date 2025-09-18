Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України
колаж: glavcom.ua

До України йде похолодання та можливий сніг: синоптикиня прогнозує різку зміну погоди

Зміна сезонів вже близько: після теплих вихідних в Україні очікується різке похолодання, яке може принести сніг. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко з 25-26 вересня температура повітря значно знизиться, і в західних областях країни можливі опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наталку Діденко.

Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України, але сніг очікується лише місцями в західній частині, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів. У решті областей пройдуть дощі.

Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня фото 1
фото: Наталка Діденко

За її словами найближчі вихідні, 20-21 вересня, принесуть комфортну осінню погоду: сухо, сонячно, а температура повітря прогріється до +24...+28 градусів.

Синоптикиня радить скористатися цими теплими днями для прогулянок та відпочинку на природі. Наступні вихідні, 27-28 вересня, вже будуть холодними та вологими.

Нагадаємо, протягом тижня в Україні очікується мінлива погода: сонячні та теплі дні чергуватимуться з дощами та грозами, особливо у західних і південних областях. Вночі температура коливатиметься від +7° до +15°, вдень – від +18° до +28°, на півдні місцями до +29°. 

Читайте також:

Теги: погода снігопад

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві оголощено І рівень небезпечності, жовтий
Сильний дощ та значне похолодання: у Києві 17 вересня очікується негода
16 вересня, 18:27
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
У Києві сьогодні буде хмарно, місцями очікується прояснення
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 9 вересня
9 вересня, 05:59
Прогноз погоди на 6 вересня
В Україні мінлива хмарність, без опадів: погода на 6 вересня 2025
6 вересня, 06:00
Протягом тижня переважатиме сонячна погода без істотних опадів
Прогноз погоди на тиждень 1-7 вересня 2025 року
1 вересня, 11:16
У Києві мінлива хмарність, без опадів
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 серпня
27 серпня, 06:03
У Києві в середу буде сухо, а повітря прогріється до +22 градусів
Якою буде погода в останні дні літа. Прогноз синоптикині Діденко
26 серпня, 14:43
Наступного тижня до нас ще завітає справжня літня спека
Синоптикиня розповіла, якою буде погода останнього тижня літа
24 серпня, 15:58

Суспільство

Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
Видавництво «Човен» скасувало презентацію книги через шквал «расистських коментарів»
Видавництво «Човен» скасувало презентацію книги через шквал «расистських коментарів»
Провів на війні дев’ять років майже безперервно. Згадаймо Андрія Луканюка
Провів на війні дев’ять років майже безперервно. Згадаймо Андрія Луканюка
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025
В Україні очікуються дощі та сильні пориви вітру: погода на 18 вересня 2025
Нова мовна обмудсменка нагадала театрам, в яких досі «проскакує» російська, що передбачає закон
Нова мовна обмудсменка нагадала театрам, в яких досі «проскакує» російська, що передбачає закон
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну
Синоптикиня Діденко розповіла, коли повернеться тепло в Україну

Новини

На Київщині після вибухів виникли пожежі
Сьогодні, 04:32
Зеленський наступного тижня полетить у США
Вчора, 16:11
Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
16 вересня, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua