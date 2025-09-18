Коли в Україні очікувати перший сніг: Діденко дала прогноз на кінець вересня
До України йде похолодання та можливий сніг: синоптикиня прогнозує різку зміну погоди
Зміна сезонів вже близько: після теплих вихідних в Україні очікується різке похолодання, яке може принести сніг. За прогнозом синоптикині Наталки Діденко з 25-26 вересня температура повітря значно знизиться, і в західних областях країни можливі опади у вигляді мокрого снігу та снігу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Наталку Діденко.
Різке похолодання з 25-26 вересня торкнеться всієї України, але сніг очікується лише місцями в західній частині, ближче до Карпат та навколокарпатських регіонів. У решті областей пройдуть дощі.
За її словами найближчі вихідні, 20-21 вересня, принесуть комфортну осінню погоду: сухо, сонячно, а температура повітря прогріється до +24...+28 градусів.
Синоптикиня радить скористатися цими теплими днями для прогулянок та відпочинку на природі. Наступні вихідні, 27-28 вересня, вже будуть холодними та вологими.
Нагадаємо, протягом тижня в Україні очікується мінлива погода: сонячні та теплі дні чергуватимуться з дощами та грозами, особливо у західних і південних областях. Вночі температура коливатиметься від +7° до +15°, вдень – від +18° до +28°, на півдні місцями до +29°.
