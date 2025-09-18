Депутати планують влаштувати рейд у Карпати через знищення лісів

За словами парламентарок, через спорудження вітряків руйнування загрожує сімом з дванадцяти гірських хребтів Карпат

Парламентські комітети з питань інтеграції України з ЄС та з питань екологічної політики й природокористування проведуть у Карпатах засідання. Причиною цьому є спорудження вітряків, через які знищуються ліси. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову євроінтеграційного комітету Іванну Климпуш-Цинцадзе, яку цитує громадська ініціатива «Голка».

За словами парламентарки, через спорудження вітряків руйнування загрожує сімом з дванадцяти гірських хребтів Карпат. Вона наголосила, що це є порушенням зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

«У парламенті через низку поправок екологічне законодавство змінюється до невпізнаваності. Ділки через поправки до ключових законопроєктів передбачають для себе можливість уникати стратегічної екологічної оцінки та оцінки впливу на довкілля. Створили міністерство-монстр і ліквідували Міністерство довкілля, яке мало б відігравати важливу роль під час євроінтеграції. Це постріл в ногу і злочин проти держави Україна, бо ми самі себе не лише позбавили можливості мати міністра, який би взаємодіяв зі своїм колегою в ЄС, а втратимо і час, і людей», – заявила вона.

Народна депутатка Юлія Овчиннікова, яка очолює підкомітет з питань лісових ресурсів, об’єктів тваринного та рослинного світу, природних ландшафтів та об‘єктів природно-заповідного фонду, зауважила, що низка полонин в Карпатах вже мають статус Смарагдової мережі (мережа, що включає території особливого природоохоронного інтересу).

«Це значить що не тільки Україна, але й Європа визнала що це особливо цінні території для захисту рідкісних видів рослин та тварин. Це значить що ми маємо їх охороняти не лише в рамках зобов’язань по Бернській і Карпатській конвенціях. Але й по Оселищній та Пташиній директивах ЄС. Інші наші зобов’язання – в рамках Ukraine Facility ми маємо дотримуватись для таких проектів принципу «не завдання суттєвої шкоди» (Do No Significant Harm). У тому числі має бути обов’язково висновок з оцінки впливу на довкілля. Це наші євроінтеграційні зобов’язання, і їх порушення недопустимо», – каже парламентарка.

Нагадаємо, на Івано-Франківщині правоохоронні органи викрили масштабні порушення у сфері лісокористування. Незаконні дії посадових осіб призвели до знищення цінних лісових ресурсів та завдали державі збитків на сотні мільйонів гривень. Дев'ять посадовців отримали підозри за збитки державі на 721 млн грн. Загалом у досудовому розслідуванні діяльності ДП «Ліси України» та його філій встановлено 924,8 млн грн збитків державі та вручено 44 підозри.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру колишньому заступнику начальника Центрального лісового офісу ДП «Ліси України». Його звинувачують у незаконному збагаченні та недекларуванні активів на загальну суму понад 38 млн грн.

До слова, Київська обласна прокуратура повідомила про підозру інженеру І категорії філії «Димерське лісове господарство» ДП «Ліси України». Його звинувачують у службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки.