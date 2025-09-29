Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C

На горі Піп Іван хмарно та мороз, верхів’я замело снігом

Станом на ранок, 29 вересня 2025 року, на високогір’ї українських Карпат панує зимова погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Як зазначають рятувальники, на горі Піп Іван Чорногорський зафіксовано температура повітря -3°С.

фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Гора Піп Іван Чорногірський, де розташована стара обсерваторія «Білий Слон», є однією з найпопулярніших вершин серед мандрівників, проте водночас вважається однією з найнебезпечніших через різку зміну погоди.

Як відомо, сьогодні, 29 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях помірний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві очікується мінлива хмарність, дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.