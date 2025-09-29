Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
фото: ДСНС Франківщини

На горі Піп Іван хмарно та мороз, верхів’я замело снігом

Станом на ранок, 29 вересня 2025 року, на високогір’ї українських Карпат панує зимова погода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на гірських рятувальників Прикарпаття.

Як зазначають рятувальники, на горі Піп Іван Чорногорський зафіксовано температура повітря -3°С.

Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C фото 1
фото: Гірські рятувальники Прикарпаття

Гора Піп Іван Чорногірський, де розташована стара обсерваторія «Білий Слон», є однією з найпопулярніших вершин серед мандрівників, проте водночас вважається однією з найнебезпечніших через різку зміну погоди.

Як відомо, сьогодні, 29 вересня, в Україні очікується мінлива хмарність, у деяких областях помірний дощ. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

У західних, північних областях помірний дощ, на решті території вночі без опадів, вдень невеликий дощ.
Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°, на заході та півночі країни 9-14°. На високогір'ї Карпат мокрий сніг, температура вночі близько 0°, вдень 1-5° тепла.

У Києві очікується мінлива хмарність, дощ. Вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура по Київській області вночі 4-9° тепла, вдень 9-14°, у столиці вночі 7-9° тепла, вдень 11-13°.

Читайте також:

Теги: Карпати (гори) Піп Іван (гора) погода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опадів протягом вересня прогнозується на 20-40% менше за середні показники
В Україні дощитиме: погода на 8 вересня 2025
8 вересня, 06:00
У Києві без опадів
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 13 вересня
13 вересня, 06:04
У вихідні киян та гостей міста очікує комфортна погода
Прогноз погоди у Києві на вихідні 13-14 вересня
12 вересня, 09:21
Прогноз погоди на 22 вересня
В Україні хмарно та без опадів: погода на 22 вересня 2025
22 вересня, 06:02
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 22-28 вересня 2025 року
22 вересня, 10:23
Цього тижня погода в Україні зазнає кардинальних змін
Україну накриє різке похолодання: названо дату
23 вересня, 09:13
У Києві без опадів
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
Прогноз погоди на тиждень з 29 вересня до 5 жовьтня 2025 року
Прогноз погоди на тиждень 29 вересня – 5 жовтня 2025 року
Вчора, 21:00
Укргідрометцентр оголосив попередження про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та міста Києва:
У Києві та області вночі очікуються перші заморозки
25 вересня, 16:20

Суспільство

Помер у лікарні від чисельних осколкових поранень. Згадаймо Дмитра Равніста
Помер у лікарні від чисельних осколкових поранень. Згадаймо Дмитра Равніста
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
Зима на горі Піп Іван: рятувальники зафіксували −3 °C
Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
Україна вшановує 84-ті роковини пам’ять жертв Бабиного Яру
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
29 вересня: який сьогодні день, традиції та заборони
Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
Церковний календар на жовтень 2025: коли святкуємо Покрова Пресвятої Богородиці
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 29 вересня 2025: традиції та молитва

Новини

В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 вересня
Вчора, 06:32
В Україні без опадів: прогноз погоди на 27 вересня
27 вересня, 06:01
В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
26 вересня, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
25 вересня, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua