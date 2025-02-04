Експерт пояснив, чому Україна не може імпортувати електроенергію, коли це критично необхідно

Хронічна проблема ринку: регуляторні обмеження продовжують блокувати імпорт електроенергії – Харченко

Чинні регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Через теплу погоду у січні практично дуже маленький імпорт відбувався. Ми не використали навіть і 10% того неможливого імпорту, який технічно могли б забрати. Але якщо чесно, то ціни в Європі не є такими, що сприяють імпорту, ціни не є низькими. Тому, власне, коли можливо не імпортувати, то, звісно, зараз краще не імпортувати», – пояснив експерт.

Водночас Харченко зазначив, що у періоди, коли енергосистема стикається з дефіцитом і виникає необхідність запровадження обмежень для споживачів, імпорт мав би зростати. Однак цьому перешкоджають чинні регуляторні механізми.

«Інша справа, що коли справа йде до відключень і коли ситуація йде до того, що треба включати обмеження, тут було б бажано, щоб імпорт зростав. Але об'єктивно ми досі маємо регуляторні проблеми, які викликані обмеженням національної комісії з питань регулювання ринку електроенергії і комунальних послуг, яка обмежує ціни на українському ринку електроенергії. А коли за кордоном ціна вища ніж в Україні, відповідно, імпортувати неможливо», – наголосив Харченко.

На його думку, ця проблема залишається невирішеною вже протягом тривалого часу, попри постійні обговорення її важливості для стабільності енергосистеми.

«Тому, на жаль, ця проблема, про яку, чесно кажучи, із вами ми вже рік розмовляємо, вона досі не вирішена Нацкомісією», – підсумував експерт.

Раніше співзасновник Української асоціації відновлюваної енергетики, бізнесмен та інвестор у ВДЕ Ігор Тинний також заявив, що нинішні цінові обмеження гальмують можливості для імпорту електроенергії в умовах, коли ринкова ціна у сусідніх країнах вища за встановлені прайс-кепи в Україні.