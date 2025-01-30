В Україну повертаються відключення світла? «Укренерго» зробило заяву

Ситуація в енергосистемі залишається стабільною, тому графіків відключень світла не передбачено

За словами енергетиків, зниження температури не спричинить суттєвих проблем в енергосистемі України

Прогнозів щодо обмеження електропостачання в Україні та графіків відключень світла немає. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

Зазначається, що деякі ЗМІ та Telegram-канали поширили інформацію про наявність загрози застосування вимушених відключень світла наступного тижня. Причиною цьому начебто мало стати похолодання. Однак, за словами представників компанії, інформація не відповідає дійсності.

Як зазначає «Укренерго», прогнозований рівень зниження температури не спричинить суттєвих проблем в енергосистемі.

«Ситуація в енергосистемі України залишається стабільною. Енергетики опрацьовують всі сценарії, зокрема – і на випадок різкого зниження температури повітря. Нагадуємо, що єдиною причиною вимушеного застосування відключень завжди було і залишається руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак», – йдеться в заяві енергетиків

Як відомо, голова ради Української асоціації поновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що через похолодання в енергосистемі може виникнути дефіцит.

Нагадаємо, в Україні триває відновлення пошкоджених енергооб'єктів внаслідок російських обстрілів. Загалом за 2024 рік було відновлено близько 4 ГВт потужності теплової та гідроенергетики. Цьогоріч планується відновити ще близько 3 ГВт потужностей.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, минулий рік видався для енергетики України найтяжчим з початку повномасштабного вторгнення. У 2022-2023 роках Росія починала масовані удари з жовтня, а у 2024-му вони почалися у березні і тривали цілий рік.

Як відомо, в Україні станом на кінець 2024 року підключено 967 МВт розподіленої газової генерації. Зокрема, з них 835 МВт введено в експлуатацію.

Міненерго запевняло, що до кінця опалювального сезону 2024-2025 планується підключити ще додатково близько 900 МВт. Частина цих потужностей перебуває вже на завершальній стадії реалізації.