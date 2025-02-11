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Рада дала зелене світло добудові Хмельницької АЕС

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Рада дала зелене світло добудові Хмельницької АЕС
Нардепи схвалили в цілому законопроєкт про закупівлю у Болгарії реакторів для третього і четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС
фото: Ярослав Железняк

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних

Верховна Рада дозволила державній компанії «Енергоатом» закупити в Болгарії дві російські реакторні установки, необхідні для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За відповідне рішення поголосували 261 депутат з 226 необхідних. Із них 190 – «Слуги народу», «Батьківщини» – 15, ексОПЗЖ «Платформа за життя та мир» – 16, «За майбутнє» – 9, «Довіра» – 14, ексОПЗЖ «Відновлення України» – 12, п'ятеро позафракційних. 

Законом також передбачено, що уряд незабаром актуалізує детальніший кошторис будівництва. Після цього Рада повторно розгляне урядовий проєкт закону про остаточний дозвіл на добудову АЕС.

Нагадаємо, що днями Комітет антикорупційної політики визнав законопроєкт №11146 щодо добудови третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС таким, що містить корупційні ризики.

Як відомо, у травні 2024 року Кабмін ухвалив рішення про виділення 7,1 мрлд грн на відбудову української енергосистеми. Тоді ж міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що добудова третього енергоблока Хмельницької атомної електростанції займе 2,5-3 роки, четвертого енергоблока – до 4 років. Два енергоблоки працюватимуть на обладнанні російського виробництва ВВЕР-1000, які стоять і на перших двох блоках ХАЕС. 15 квітня 2024 року «Енергоатом» розпочав проєкт зі зведення енергоблоків ХАЕС-5 та ХАЕС-6 за американською технологією АР1000 Westinghouse.

Для початку будівництва було необхідно, аби Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт. Проте громадськість не підтримала плани «Енергоатома», аргументуючи це небезпечним впливом на екосистему та нереалістичною вартістю проєкту.

З літа 2024 року в парламенті кілька разів намагались включити до порядку денного законопроєкт про добудову Хмельницької АЕС, однак питання завжди переносили.

Так, на початку 2025 року народний депутат Володимир В’ятрович заявив, що у Верховній Раді України до другого читання повністю переписали та перейменували законопроєкт №11392 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення господарської діяльності», аби внести в нього зміни, що дозволять ухвалити закон про дозвіл парламенту на будівництво енергоблоків №3 та №4 на Хмельницькій АЕС.

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Теги: АЕС Хмельницька АЕС Енергоатом Верховна Рада парламент законопроєкт

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