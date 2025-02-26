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У Чилі мільйони людей залишилися без світла через масштабний блекаут

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Чилі мільйони людей залишилися без світла через масштабний блекаут
Масштабне знеструмлення сталося через збій лінії електропередач на півночі країни
фото: Reuters

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У Чилі сталося масштабне відключення електроенергії. Мільйони людей опинилися без електропостачання через блекаут, а уряд країни оголосив надзвичайний стан і встановив комендантську годину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Масове відключення електроенергії спричинене аварією на лінії електропередачі на півночі країни. При цьому, міністр внутрішніх справ Кароліна Тоа виключила кібератаку як причину.

Як зазначається, в зоні відключення живлення опинилася величезна територія, включно зі столицею країни Сантьяго, де припинив роботу метрополітен. Пасажири були евакуйовані з зупинених поїздів.

Значна частина роботодавців відпустили своїх співробітників додому, але ті фактично застрягли в місті через надмірне навантаження наземного транспорту.

Міністерство внутрішніх справ повідомило, що для підтримання порядку по всій країні розгортаються збройні сили.

Водночас голова Національного координатора електроенергії Чилі Ернесто Хубер заявив, що наразі немає чітких термінів відновлення електропостачання, але на півночі та півдні країни електрика вже почала з’являтися.

Нагадаємо, сьогодні, 26 лютого, відключення електроенергії діятимуть для промисловості та бізнесу.

До слова, у Пуерто-Рико стався критичний збій в електромережі, який призвів до масового відключення електроенергії. Воно зачепило близько 1,3 млн людей.

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Теги: блекаут електроенергія аварія Чилі

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