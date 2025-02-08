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Країни Балтії відключилися від російської енергосистеми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Країни Балтії відключилися від російської енергосистеми
Відключення Балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів
фото з відкритих джерел

Енергосистеми Литви, Латвії та Естонії працюють в ізольованому режимі

Естонія, Литва і Латвія відключили свою енергосистему від контрольованої Росією частотної зони. Про це повідомляє ERR.

Зазначається, що процес відключення розпочався близько 6-ї ранку за місцевим часом із вимкнення ліній електропередачі між Литвою і російським калінінградом. Потім були відключені лінії між Литвою і Білоруссю, а також між Латвією і Росією.

Останнім етапом стало вимкнення високовольтних ліній між Естонією і Росією на кордоні в Нарві.

Тепер енергосистеми трьох країн Балтії працюють в ізольованому режимі.

Держкомпанія Elering повідомила, що відключення Балтійських країн від російської енергосистеми не вплинуло на споживачів – система продовжує працювати стабільно.

За оцінкою влади трьох балтійських держав, синхронізація з європейською енергосистемою забезпечить Естонії, Латвії та Литві незалежний, стабільний і надійний контроль частоти в їхніх електромережах, а також підвищить енергетичну безпеку регіону. Континентальна європейська частотна зона охоплює 26 країн і понад 400 мільйонів споживачів електроенергії.

Раніше повідомлялося, що відключення країн Балтії також вплине на Калінінградську область – російський ексклав, який після цього втратить зв’язок з енергосистемою материкової Росії.

Однак Москва заздалегідь готувалася до цього сценарію. Калінінград протягом останніх років нарощував власні генерувальні потужності, а Кремль заявляє, що жодних проблем з електропостачанням у регіоні не буде.

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Теги: електроенергія енергетика Латвія Литва відключення Естонія відключення світла

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