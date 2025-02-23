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Ризики відключень електроенергії зростають – експерт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
На думку Омельченка, зараз влада намагається уникати масових відключень для населення, однак світло вимикають бізнесу та промисловості
фото: Shutterstock

Газовий дефіцит і граничні ціни можуть спровокувати нові обмеження електроенергії - Центр Разумкова

Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що ризики відключень для населення залишаються високими, і одним із ключових факторів, що погіршують ситуацію, є діючі прайс-кепи. Вони суттєво обмежують можливості імпорту електроенергії та ставлять під загрозу стабільність енергосистеми країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NV.

За словами Омельченка, ситуація з дефіцитом потужності дійсно складна. «До того ж, є дві проблеми. Перша – обмежений імпорт: хоча нам об'єднана мережа європейських країн ENTCO-E надала ліміт 2,1 ГВт за потужністю, але ми вибираємо не більше 30% через «прайс-кепи». Через них комерційно невигідно купувати електроенергію (з-за кордону). Тож і є загроза, що і населення будуть обмежувати», – пояснив Омельченко.

Прайс-кепи – це граничні максимальні та мінімальні ціни, встановлені комісією на ринку електроенергії для клієнтів, які сплачують за світло за ринковими цінами.

На думку Омельченка, зараз влада намагається уникати масових відключень для населення, однак світло вимикають бізнесу та промисловості. «Думаю, що основну ставку (і надалі) в уряді робитимуть на обмеження саме промисловості і бізнесу, а не населення», – зазначив експерт.

Другим критичним викликом, за словами Омельченка, є низький рівень заповненості підземних сховищ газу. Це напряму впливає на енергосистему, оскільки значна частина потужностей працює саме на газі.

«Друга проблема – це низький рівень заповненості підземних сховищ газу, що теж потребує збільшення імпорту природного газу за високою ціною, оскільки у нас є певна кількість потужності – і теплової, і електричної, яка працює на природному газі»», – зазначив експерт.

Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також заявляв, що діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.

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Теги: відключення відключення світла енергетика електроенергія Україна українці

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