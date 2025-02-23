Ризики відключень електроенергії зростають – експерт
Газовий дефіцит і граничні ціни можуть спровокувати нові обмеження електроенергії - Центр Разумкова
Володимир Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, заявив, що ризики відключень для населення залишаються високими, і одним із ключових факторів, що погіршують ситуацію, є діючі прайс-кепи. Вони суттєво обмежують можливості імпорту електроенергії та ставлять під загрозу стабільність енергосистеми країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на NV.
За словами Омельченка, ситуація з дефіцитом потужності дійсно складна. «До того ж, є дві проблеми. Перша – обмежений імпорт: хоча нам об'єднана мережа європейських країн ENTCO-E надала ліміт 2,1 ГВт за потужністю, але ми вибираємо не більше 30% через «прайс-кепи». Через них комерційно невигідно купувати електроенергію (з-за кордону). Тож і є загроза, що і населення будуть обмежувати», – пояснив Омельченко.
На думку Омельченка, зараз влада намагається уникати масових відключень для населення, однак світло вимикають бізнесу та промисловості. «Думаю, що основну ставку (і надалі) в уряді робитимуть на обмеження саме промисловості і бізнесу, а не населення», – зазначив експерт.
Другим критичним викликом, за словами Омельченка, є низький рівень заповненості підземних сховищ газу. Це напряму впливає на енергосистему, оскільки значна частина потужностей працює саме на газі.
«Друга проблема – це низький рівень заповненості підземних сховищ газу, що теж потребує збільшення імпорту природного газу за високою ціною, оскільки у нас є певна кількість потужності – і теплової, і електричної, яка працює на природному газі»», – зазначив експерт.
Раніше директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко також заявляв, що діючі регуляторні обмеження ускладнюють імпорт електроенергії в Україну, навіть у ситуаціях, коли він необхідний для уникнення відключень.
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