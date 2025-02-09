Деякі українці можуть отримати знижку на електроенергію: пояснення

З 1 січня 2025 року влада розширила перелік громадян, які мають право на пільгові тарифи

До пільгової категорії увійшли співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання або в зонах із проблемами з теплопостачанням

Уряд розширив перелік категорій громадян, яким відпускається електроенергія за пільговим тарифом. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк.

«Зараз ринкова ціна на електроенергію сягає 7-8 грн за кіловат, і державні енергокомпанії частково недоотримують прибуток, але вони продають електроенергію на ринку для приватних і державних компаній, тож цих грошей вистачає, щоб покрити собівартість та отримати прибуток», – зазначив політик.

За його словами, з 1 січня 2025 року влада розширила перелік громадян, які мають право на пільгові тарифи.

З початку року більшість побутових споживачів продовжують платити за електроенергію за тарифом 4,32 грн/кВт-год, який діятиме щонайменше до кінця квітня. Для домогосподарств з електроопаленням з 1 жовтня 2024 року по 30 квітня 2025 року встановлено тариф 2,64 грн/кВт-год, якщо споживання не перевищує 2000 кВт-год на місяць.

Згідно з новими змінами, додаткові категорії громадян отримають електроенергію за зниженою ціною до кінця опалювального сезону. До пільговиків увійшли співвласники багатоквартирних будинків без газопостачання або в зонах із проблемами з теплопостачанням.

Мешканці таких будинків зможуть платити лише 2,64 грн/кВт-год. Додаткова знижка поширюється на користувачів із двозонними лічильниками – вони платитимуть 1,32 грн за кВт-год у нічні години. Такий тариф буде доступний також для власників електричних котлів.

Згідно з прогнозами деяких експертів, з червня 2025 року тарифи для побутових споживачів можуть піднятися до 6,64 грн/кВт-год, а до 9 грн/кВт-год протягом наступних 2-3 років.

Нагорняк додав, що українці мають можливість скористатися програмою безвідсоткового кредитування на 10 років для встановлення власної сонячної електростанції та накопичувачів. Держава надає кредити до 480 тис. грн приватним домогосподарствам. За рахунок такої станції сім’я зможе відмовитися від електроенергії від постачальника універсальних послуг, а сплачувати за власну інвестицію.

Нагадаємо, у 2025 році в Україні почне діяти оновлена система нарахування житлових субсидій і пільг на оплату комунальних послуг. Відтепер державна допомога надаватиметься за єдиними критеріями для всіх отримувачів, основним з яких стане сукупний дохід родини.

До слова, в Україні змінили порядок обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для нарахування соціальної допомоги, зокрема, субсидії. При обчисленні розміру субсидії враховуватиметься заробітна плата за мінусом не лише податку на доходи фізичних осіб, а й військового збору.