На Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора

Лікарні та підприємства острівної держави з населенням 22 мільйони людей використовують генератори або інвертори.

На Шрі-Ланці по всій країні відключили електроенергію. Міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина «контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі». Про це повідомляє BBC News.



По всій Шрі-Ланці поступово відновлюють електропостачання після загальнонаціонального збою, через який будівлі, включно з лікарнями, змушені були покладатися на генератори.

Повідомляється, що міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина «контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі».

Управління з питань електроенергії Цейлону (CEB) заявило, що відключення електроенергії сталося внаслідок надзвичайної ситуації на підстанції на південь від Коломбо, і не надає додаткових подробиць.

«Інженери займаються цим, щоб спробувати якнайшвидше відновити службу», – сказав міністр. Лікарні та підприємства острівної держави з населенням 22 мільйони людей використовують генератори або інвертори.

До слова, дві туристки померли через ймовірне отруєння пестицидами після того, як їхній номер у хостелі на Шрі-Ланці обробили від клопів.

Нагадаємо, що на Шрі-Ланці близько 10 тис. мешканців захворіли на невідому для медиків лихоманку.

За припущеннями лікарів, спалах хвороби в місті Джафна може бути викликаний так званою щурячою лихоманкою (лептоспіроз), яка виникає на тлі несприятливих погодних умов. Основними переносниками хвороби вважаються гризуни та комахоїдні. Проте сама хвороба і лихоманка проявляється нетипово.

Окрім 10 тис. інфікованих є і два перші смертельні випадки.