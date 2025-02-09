Головна Світ Соціум
search button user button menu button

На Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора
фото з відкритих джерел

Лікарні та підприємства острівної держави з населенням 22 мільйони людей використовують генератори або інвертори.

На Шрі-Ланці по всій країні відключили електроенергію. Міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина «контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі». Про це повідомляє BBC News.

По всій Шрі-Ланці поступово відновлюють електропостачання після загальнонаціонального збою, через який будівлі, включно з лікарнями, змушені були покладатися на генератори.

Повідомляється, що міністр енергетики Кумара Джаякоді звинуватив мавпу у відключенні електроенергії, заявивши, що тварина «контактувала з нашим мережевим трансформатором, що спричинило дисбаланс у системі».

Управління з питань електроенергії Цейлону (CEB) заявило, що відключення електроенергії сталося внаслідок надзвичайної ситуації на підстанції на південь від Коломбо, і не надає додаткових подробиць.

«Інженери займаються цим, щоб спробувати якнайшвидше відновити службу», – сказав міністр. Лікарні та підприємства острівної держави з населенням 22 мільйони людей використовують генератори або інвертори.

До слова, дві туристки померли через ймовірне отруєння пестицидами після того, як їхній номер у хостелі на Шрі-Ланці обробили від клопів. 

Нагадаємо, що на Шрі-Ланці близько 10 тис. мешканців захворіли на невідому для медиків лихоманку. 

За припущеннями лікарів, спалах хвороби в місті Джафна може бути викликаний так званою щурячою лихоманкою (лептоспіроз), яка виникає на тлі несприятливих погодних умов. Основними переносниками хвороби вважаються гризуни та комахоїдні. Проте сама хвороба і лихоманка проявляється нетипово. 

Окрім 10 тис. інфікованих є і два перші смертельні випадки.

Читайте також:

Теги: відключення електроенергія Шрі-Ланка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сонячна електростанція
Гігантська сонячна електростанція у Португалії зіткнулася з проблемами: що відомо
Вчора, 10:32
На території Кримського півострова випадання снігу є досить рідкісним явищем через особливе географічне розташування та кліматичні умови
Окупований Крим засипало снігом: села знеструмлені, дороги заблоковані
7 лютого, 10:23
Через теплу погоду у січні практично дуже маленький імпорт відбувався, зазначив Харченко
Експерт пояснив, чому Україна не може імпортувати електроенергію, коли це критично необхідно
4 лютого, 11:04
У січні фахівці встановили 81 шафу резервного живлення
Стало відомо, скільки світлофорів Києва отримали резервне живлення у січні
31 сiчня, 14:41
Норвегія збудує першу у світі плавучу стіну з вітряних турбін
У Норвегії з'явиться інноваційна «стіна» з вітряків: як це працюватиме
29 сiчня, 11:26
Виробництво сонячних панелей
Названо 10 найкращих виробників сонячних панелей за 2024 рік
25 сiчня, 13:15
На повній потужності Тилігульська ВЕС вироблятиме 1,7 ТВт·год електроенергії на рік
ДТЕК інвестує ще €450 млн у будівництво Тилігульської вітроелектростанції
22 сiчня, 14:28
Наразі вже є дві громади, які найбільше підготовлені до побудови ТЕЦ на смітті
У деяких громадах можуть з'явитись ТЕЦ, які працюватимуть на смітті
12 сiчня, 08:24
Борги України перед виробниками зеленої енергії почали наростати у 2019 році і у кінці 2024 року досягли 35 млрд грн
Україна зможе побудувати 4 ГВт вітроенергетики до 2030 року при вирішенні боргової кризи – інвестори
10 сiчня, 13:25

Соціум

У польському лісі помічено пару рідкісних чорних вовків (відео)
У польському лісі помічено пару рідкісних чорних вовків (відео)
На Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора
На Шрі-Ланці зникло світло через мавпу, яка залізла до трансформатора
Росіяни бояться власної армії – перехоплення розвідки
Росіяни бояться власної армії – перехоплення розвідки
Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні
Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні
Папа Римський не зміг завершити проповідь: що йому завадило
Папа Римський не зміг завершити проповідь: що йому завадило
У Ленінградській області тоне танкер із мазутом, на його борту пролунали вибухи
У Ленінградській області тоне танкер із мазутом, на його борту пролунали вибухи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 лютого: ситуація на фронті
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 лютого 2025
25K
Тіна Кароль влаштувала «Скандал» українською
12K
«Євробачення-2025»: відео виступів всіх фіналістів Нацвідбору
12K
«Я не членкиня, я член». Конфуз на фіналі Нацвідбору-2025
9978
Втрати ворога станом на 9 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 22:56
9 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
8 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У восьми областях України введено аварійні відключення електроенергії (оновлено)
7 лютого, 08:54
7 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7 лютого, 00:05
Аварійні відключення електроенергії введено у восьми областях України
6 лютого, 11:17

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua