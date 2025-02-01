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РФ атакувала енергетику в одній із областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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РФ атакувала енергетику в одній із областей
У Миргородському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Без світла на Полтавщині залишилися 164 побутових споживачі

Російські терористи під час повітряної тривоги атакували Полтавщину. Про це повідомляє пресслужба місцевої обласної військової адміністрації.

«Ворог атакував Полтавщину. За попередньою інформацією, без влучань у цивільні обʼєкти та постраждалих. Є пошкодження енергетичної інфраструктури в Миргородському районі», – йдеться в повідомленні.

Без світла залишилися 164 побутових споживачі.

Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину.

Нагадаємо, що в Україні триває масштабна повітряна тривога.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

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Теги: дрон ракета Полтавщина війна окупанти росія електроенергія енергетика

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