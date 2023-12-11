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У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото)
Символи були розміщені в комплексі «Термальні води Косино» ще до війни
фото: karpatium.com.ua

У комплексі є карта, на якій Закарпаття включене до складу Угорщини

Комплекс «Термальні води Косино» на Закарпатті, до якого нещодавно навідалися працівники Територіального центру комплектування (ТЦК), насичений імперськими символами так званої «Великої Угорщини». Увагу на це звернуло «Закарпаття онлайн».

Зазначається, що в одному з басейнів відвідувачів зустрічає скульптура угорського міфічного птаха турула, який символізує угорську великодержавність та ревізіонізм. Птах також є символом збройних сил сусідньої держави. Нещодавно такогож зняли, саме через символізм, з постаменту в мукачівському замку «Паланок», замінивши на український тризуб.

У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 1
У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 2

У фойє закладу розташований «золотий» імперський трон, увінчаний реплікою головного символу державності Угорщини – Святостефанської корони, або корони Святого Іштвана. У статті йдеться, що корона символізує угорські претензії на Закарпаття, бо свого часу вона переховувалася на території мукачівського замку «Паланок». Повідомляється також, що угорське генконсульство самовільно, незаконно і провокативно встановило свого часу на українській території, за межами дипустанови.

У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 3
У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 4

На стіні праворуч від трону розташований державний герб Угорщини. Ліворуч від трону – герб Косоньської громади, яка у символічному контексті є, імовірно, частиною нинішньої Угорщини, а не України.

У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 5
У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 6

Окрім всього цього, в комплексі розташована дерев’яна карта Великої Угорщини, тобто Угорської імперії в її найбільших кордонах, що включає в себе нинішнє українське Закарпаття. Варто додати, що така ж карта, яку знайшли в офісі Василя Брензовича, лідера підконтрольної офіційному Будапешту угорської організації, була використана СБУ при формуванні звинувачення останнього у державній зраді.

У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 7
У комплексі на Закарпатті виявили імперські символи Угорщини (фото) фото 8

Видання вказує, що всі символи були розміщені в комплексі «Термальні води Косино» ще до війни. Стверджується також, що його власником є чинний депутат Закарпатської обласної ради VІIІ скликання від політичної партії «Слуга народу» Олексій Іванчо.

До слова, на саміті Європейського Союзу в Брюсселі Угорщина послідовно блокує усі питання, які пов’язані з Україною.

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Теги: Закарпаття депутат Угорщина

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