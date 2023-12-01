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Депутат Держдуми пояснив, чому російських геїв та лесбійок визнано екстремістами

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Депутат Держдуми пояснив, чому російських геїв та лесбійок визнано екстремістами
Країна-агресорка визнала екстремістським неіснуючий рух ЛГБТ
фото: D. Lovetsky/AP

Російський депутат вважає, що одностатеві пари якимось чином призведуть до скорочення людства

Російський Верховний суд заборонив організацію «Міжнародного громадського руху ЛГБТ» та визнав її «екстремістською», незважаючи на те, що такого руху, за словами правозахисників, не існує. Депутат Держдуми Анатолій Вассерман спробував пояснити росЗМІ, чому ЛГБТ, на його думку, є небезпечним для людства.

За словами російського депутата, ЛГБТ виключає значну частину людей із процесу формування нових поколінь. «А порушення в цьому процесі загрожують тим, що людство загалом скоротиться. Звичайно, зараз дуже популярна хибна думка, спочатку сформована в рамках англосаксонської цивілізації, що людей занадто багато, що Земля перенаселена і що, якщо кількість людей скоротиться, то людству загалом буде краще», – заявив він.

Вассерман додав, що в Англії поширені закриті інтернати для школярів із досить благополучних сімей, бо навчання там дуже недешеве.

«Інтернати майже всі одностатеві – окремо для хлопчиків та дівчаток. І статистика показує, що серед випускників інтернатів частка гомосексуалістів обох статей значно вища, ніж у звичайних школах», – зазначив депутат Держдуми.

Варто додати, що геї та лесбійки хочуть і можуть бути батьками, при цьому ця можливість в деяких країнах закріплена на законодавчому рівні. Наприклад, парламент Словенії ухвалив поправку до Сімейного кодексу, дозволивши одностатевим парам одружуватися та всиновлювати дітей. Таким чином Словенія стала першою країною у пострадянському просторі, що легалізувала одностатеві шлюби.

У Німеччині у 2017 році набув чинності закон про «шлюб для всіх», який дав право одностатевим родинам всиновлювати некровних дітей на рівні з гетеросексуальними парами. На думку експертів, за останні роки у ФРН спостерігається бейбі-бум у таких родинах.

Івано-Франківський міський суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна депутату Державної думи Федеральних зборів Росії Анатолію Вассерману за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей.

До слова, Івано-Франківський міський суд призначив 15 років тюрми з конфіскацією майна депутату Державної думи Федеральних зборів Росії Анатолію Вассерману за вчинення умисних дій щодо зміни меж території та державного кордону України, які призвели до загибелі людей.

Нагадаємо, суддя Верховного суду РФ Олег Нефьодов задовольнив позов Мін'юсту про заборону та визнання екстремістською організацією «Міжнародного громадського руху ЛГБТ». Рішення має набути чинності негайно. При цьому у своєму позові Мін’юст РФ не пояснював, що таке «рух ЛГБТ», хто ним керує і яка його структура. Правозахисні організації раніше наголошували, що фактично «Міжнародного громадського руху ЛГБТ» не існує.

Також «Главком» писав, що Міноборони України змінило позицію й підтримало законопроєкт про реєстровані партнерства. Міністерство юстиції також готове підтримати законопроєкт і готує до нього правки до другого читання.

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Теги: росія депутат суддя одностатеві шлюби

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