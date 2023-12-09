Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Працівники Закарпатського ТЦК вручили повістки в санаторії: з'явилося відео

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Працівники Закарпатського ТЦК вручили повістки в санаторії: з'явилося відео
Десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі зайшли на територію комплексу «Термальні води Косино»
фото: скриншот відео

Чоловіки у формі вивели з саун чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку

На Закарпатті працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино». Адміністрація закладу оприлюднила відео з камер спостереження та виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

Запис свідчить, що десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі, які мали при собі зброю та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів, зайшли на територію санаторію. 

Працівники ТЦК вивели з саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. При цьому вони вживали лайку, штовхалися та погрожували кримінальною відповідальністю, зокрема жінкам. Працівник ТЦК вимагав в адміністраторів відчинити кімнати, у яких перебували відвідувачі комплексу: «Відкриваємо, дівчата, гості тут проживають… Ми що, клоуни якісь? Відчиняємо, я сказав. Ти що, не бачиш, хто тут стоїть?».

Ще один чоловік погрожував жінкам – навіть тоді, коли одна з них сказала, що їй стало зле: «Що таке? Сядите у в’язницю, ми обіцяємо. Ми перевіряємо документи у чоловіків. А ви відправитеся до в’язниці за перешкоджання діяльності Збройних сил України».

Жінка пояснила чоловікам у формі, що не має можливості відчиняти кімнати відвідувачів. 

Адміністрація закладу стверджує, що вже подала заяву до правоохоронних органів, у якій сказано, що працівники ТЦК «завдали тілесних ушкоджень адвокату комплексу та відібрали мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію». За словами представників комплексу, організовував цей рейд та був особисто присутній на місці події очільник Закарпатського ОТЦК та очільник Ужгородського РТЦК.

«На прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу. Без жодних пояснень та без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними фактами було подано відповідні заяви до органів внутрішніх справ. Всі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами. Ці події відбувались за мовчазної згоди 3-х патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів», – йдеться в заяві адіміністрації «Термальних вод Косино».

Нагадаємо, що вчора працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві. 

До слова, у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів. 

Читайте також: Повістки у спортзалах. Банкова анонсувала нову програму мобілізації
Теги: Закарпаття військомат мобілізація повістка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Повістки вручають чоловікам, які не з’явилися до ТЦК протягом дії воєнного стану
Мобілізація у Запоріжжі. Військкоми вже три дні видають повістки по-новому
4 грудня, 08:33
Замінювати тих, хто зараз на фронті, можна лише на досвідчених бійців
Демобілізація в Україні: комбат розповів, чи реально замінити бійців, які воюють з перших днів
3 грудня, 21:32
Росіяни вважають, що необхідно вдосконалювати проведення медичного огляду чоловіків
Росія хоче мобілізовувати військових із хворобами, які не заважають службі
4 грудня, 05:31

Суспільство

Працівники Закарпатського ТЦК вручили повістки в санаторії: з'явилося відео
Працівники Закарпатського ТЦК вручили повістки в санаторії: з'явилося відео
Повістки у спортзалах. Банкова анонсувала нову програму мобілізації
Повістки у спортзалах. Банкова анонсувала нову програму мобілізації
Загинув на війні, не дочекавшись на первістка. Згадаймо Героя Владислава Українця
Загинув на війні, не дочекавшись на первістка. Згадаймо Героя Владислава Українця
Філологиня розказала, як правильно лаятися українською
Філологиня розказала, як правильно лаятися українською
Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з «Львівської політехніки»
Фаріон подала позов до суду щодо звільнення з «Львівської політехніки»
Українська діаспора в Росії скаржиться на погане ставлення... України
Українська діаспора в Росії скаржиться на погане ставлення... України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Співмешканка Киви розповіла правоохоронцям деталі про життя екснардепа
22K
Закриття метро у Києві: обурені мешканці звинувачують Януковича, Кличка та попередників
17K
Умєров повідомив, коли Україна отримає винищувачі F-16
14K
Коли настане мирна фаза війни? Оновлений прогноз
8846
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7241
Потоп у столичному метро (відео)

Новини

Під Авдіївкою окупанти безперервно штурмують ЗСУ: Генштаб повідомив результати боїв
Сьогодні, 06:57
Морозно, місцями опади: прогноз погоди на 9 грудня
Сьогодні, 06:10
9 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За добу під Бахмутом та Авдіївкою сталося понад 50 боїв – Генштаб
Вчора, 07:21
Сніг, дощ та туман: прогноз погоди на 8 грудня
Вчора, 06:10
8 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01

Прес-релізи

Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
Ефективні алгоритми розвитку бізнесу під час війни на GET Business Festival
5 грудня, 13:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua