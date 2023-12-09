Працівники Закарпатського ТЦК вручили повістки в санаторії: з'явилося відео

Чоловіки у формі вивели з саун чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку

На Закарпатті працівники Територіального центру комплектування (ТЦК) навідалися до оздоровчого комплексу «Термальні води Косино». Адміністрація закладу оприлюднила відео з камер спостереження та виступила з офіційною заявою щодо інциденту.

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Запис свідчить, що десятки чоловіків у військовій та поліцейській формі, які мали при собі зброю та засоби для перешкоджання проїзду автомобілів, зайшли на територію санаторію.

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Працівники ТЦК вивели з саун, номерів та процедурних кабінетів чоловіків, жінок, дітей та людей похилого віку. При цьому вони вживали лайку, штовхалися та погрожували кримінальною відповідальністю, зокрема жінкам. Працівник ТЦК вимагав в адміністраторів відчинити кімнати, у яких перебували відвідувачі комплексу: «Відкриваємо, дівчата, гості тут проживають… Ми що, клоуни якісь? Відчиняємо, я сказав. Ти що, не бачиш, хто тут стоїть?».

Ще один чоловік погрожував жінкам – навіть тоді, коли одна з них сказала, що їй стало зле: «Що таке? Сядите у в’язницю, ми обіцяємо. Ми перевіряємо документи у чоловіків. А ви відправитеся до в’язниці за перешкоджання діяльності Збройних сил України».

Жінка пояснила чоловікам у формі, що не має можливості відчиняти кімнати відвідувачів.

Адміністрація закладу стверджує, що вже подала заяву до правоохоронних органів, у якій сказано, що працівники ТЦК «завдали тілесних ушкоджень адвокату комплексу та відібрали мобільний телефон, коли він здійснював відеофіксацію». За словами представників комплексу, організовував цей рейд та був особисто присутній на місці події очільник Закарпатського ОТЦК та очільник Ужгородського РТЦК.

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«На прохання директора комплексу пред’явити посвідчення та відповідні документи до нього було застосовано фізичну силу. Без жодних пояснень та без вручення повісток, озброєні люди у балаклавах спакували у свій автобус двох працівників комплексу та вивезли їх у невідомому напрямку. За даними фактами було подано відповідні заяви до органів внутрішніх справ. Всі вищевказані дії підтверджуються фото і відео матеріалами. Ці події відбувались за мовчазної згоди 3-х патрульних екіпажів у складі 10 поліціянтів», – йдеться в заяві адіміністрації «Термальних вод Косино».

Нагадаємо, що вчора працівники ТЦК навідались до спортзалу в Києві.

До слова, у Закарпатському ТЦК заявили, що вручення повісток особам призовного віку у спортивних, відпочинкових та інших закладах Закарпатської області представники ТЦК та СП здійснюють законно у межах мобілізаційних заходів.