У ЄС нема консенсусу з розширення, але у пріоритеті одна країна – євродепутат

Молдова перебуває у привілейованому становищі, хоча в європейських канцеляріях досі єдиної думки щодо розширення ЄС

Остаточне рішення щодо нових членів ЄС та переговори про членство тривають. Рішення про те, чи розпочинати переговори про вступ Молдови до ЄС, має виключно політичний характер, тому розглядатиметься в одному пакеті з іншими претендентами. Про це на TVR Moldova заявив євродепутат Драгош Тудораке.

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За словами представника Румунії, у грудні Європейська рада під час розгляду питання про розширення говоритиме не лише про Молдову, а й про Україну, а також Боснію та Герцеговину. Він зазначив, що деякі держави-члени ще не досягли консенсусу щодо України та Боснії та Герцеговини, що створює певні ризики і для Республіки Молдова. Тудораке вважає, що хоча рекомендації Єврокомісії є важливими, вони не будуть вирішальними.

Євродепутат від Румунії Драгош Тудораке

«Доповідь Європейської комісії є необхідною та важливою попередньою умовою, яка дає чіткий політичний сигнал з боку європейської виконавчої влади, але рішення Європейської Ради ґрунтується на всіх моментах, все враховується. Із самого початку було спільне рішення щодо України та Молдови, але Боснію та Герцеговину також було включено до доповіді Європейської комісії, щоб дати чіткий сигнал балканським державам. Таким чином, це складне рішення, яке Європейська рада ухвалюватиме у грудні, і складність цього рішення несе у собі можливі ризики», – зазначив Тудораке.

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Водночас він вважає, що Кишинів перебуває у привілейованому становищі, хоча в європейських канцеляріях немає єдиної думки про те, чи розпочинати переговори щодо розширення. Остаточне рішення про можливий початок переговорів щодо вступу Молдови до Євросоюзу буде ухвалено на засіданні Європейської Ради 14-16 грудня у Брюсселі.

«Консенсусу немає, у столицях все ще триває робота щодо уточнення своєї позиції до грудня. В одних є сумніви, чи слід включати в пакет Боснію. В інших є сумніви щодо термінів та часу щодо України. Чесно кажучи, я не чув сумнівів щодо Молдови, і це добре, але рішення стосуватиметься всіх трьох держав. Тому досі ще є речі, які мають бути врегульовані політично», – резюмував Драгош Тудораке.

Нагадаємо, у своїй доповіді про розширення Європейського союзу, подану 8 листопада, Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори про вступ до ЄС для України та Республіки Молдова . Рамки переговорів будуть затверджені після того, як Кишинів та Київ «вживуть певних ключових заходів», про хід реалізації яких Брюссель чекає доповідь до березня 2024 року. У зв'язку з цим інший депутат, який представляє Бухарест у Європарламенті, Алін Мітуца вже попередив, що Молдова не вступить до Європейського союзу без України, а цей процес може затягтися через свою складність.

Також президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем у Києві. Лідери обговорили поточний процес інтеграції України до ЄС та можливість майбутнього членства.