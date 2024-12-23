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Скандальна заява відомого професора про українських жінок: Лубінець відреагував

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Скандальна заява відомого професора про українських жінок: Лубінець відреагував
Лубінець реагує на висловлювання Василенка вдруге
фото з відкритих джерел

Лубінець направив лист до університету з вимогою провести службове розслідування щодо Василенка

Професора навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Микиту Василенка, який неетично висловився про українських жінок, повинні перевірити компетентні органи. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Омбудсмен не називає імені професора, але обставини вказують на Микиту Василенка.

Лубінець направив листи до Міністерства освіти і науки з проханням здійснити державний нагляд за діяльністю закладу освіти, а також до університету з вимогою провести службове розслідування щодо Василенка.

«Можливо хтось не знав, та професор близько року тому вже втрапляв у скандал і наша інституція отримала щодо нього колективне звернення від студентів. Після мого реагування університет притягнув його до дисциплінарної відповідальності і професор отримав догану», – йдеться у повідомленні.

Дмитро Лубінець заявив, що реагує на висловлювання Василенка вже вдруге.

«Написав листи на МОН із метою здійснення державного нагляду (контролю) за діяльністю закладу освіти і на університет із вимогою провести службове розслідування. Також вбачаю потребу звернутися до СБУ. Неетична поведінка перейшла межу, тож це мають перевірити та належно відреагувати компетентні органи!», – наголосив омбудсмен.

Нагадаємо, що Микита Василенко, професор навчально-наукового інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, батько журналістки Соні Кошкіної (справжнє ім'я Ксенія Василенко), зробив скандальну заяву щодо способів вирішення демографічної кризи в Україні. За його словами, цю проблему розв'яже... введення іноземних військових в країну.

«Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок. Не пройшли випробування фронтом, а виховані на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати з тих чи інших причин, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені», – сказав Василенко в інтерв'ю російському виданню.

Як відомо, професор Микита Василенко фігурує у скандалах не вперше.

Раніше викладача звинувачували в сексизмі. Студенти Інституту журналістики Київського національного університету ім. Тараса Шевченка вимагали від уповноваженого Верховної Ради з прав людини звільнення викладача. Викладач отримав догану, проте про усунення з посади не йшлося.

Теги: Лубінець університет скандал демографічна криза Україна

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