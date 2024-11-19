Удар по гуртожитку у Глухові: скільки людей перебуває під завалами

Одна дитина загинула внаслідок російської атаки

Пізно ввечері 18 листопада росіяни атакували гуртожиток одного із навчальних закладів Глухова Сумської області. Кількість загиблих зросла до восьми, під завалами, ймовірно, перебуває ще п'ятеро людей. Про це повідомляє МВС.

«Учора пізно ввечері росіяни завдали удару по будівлі гуртожитку одного із навчальних закладів Глухова. Вісім людей загинули, з них одна дитина. Попередньо, ще 11 отримали поранення, з них – двоє дітей», – йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що частково зруйновано будівлю гуртожитку, під завалами, ймовірно, перебуває ще п'ятеро людей.

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, росіяни атакували Глухів, що у Сумській області. Росія поцілила у багатоповерхівку. Станом на 05:00 відомо про те, що рятувальники змогли дістати з-під завалів талі матері та дитини.

Зазначимо, що в Сумах 18 та 19 листопада оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару, завданого по місту в неділю 17 листопада.