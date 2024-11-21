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Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Запорізька АЕС вдруге за тиждень на межі блекауту
На ЗАЕС може статися блекаут через російський обстріл
фото з відкритих джерел

На Запорізькій станції може статися черговий повний блекаут через російський обстріл

Внаслідок ворожого обстрілу знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС. Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Зазначається, що наразі АЕС з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. У разі відключення останньої лінії на Запорізькій станції відбудеться черговий повний блекаут. Міненерго зауважує, що це є тяжким порушенням умов безпечної експлуатації та загрожує розвитком аварії.

«Вдруге за цей тиждень на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через російський обстріл. Сьогодні у Відні відбудеться засідання Ради керуючих МАГАТЕ, і ми наполягаємо на невідкладному повному виконанні резолюції про повернення окупованої станції під контроль України. Лише так можна гарантувати безпечну експлуатацію Запорізької АЕС», – зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Енергетики почнуть відновлення повноцінного живлення станції, які тільки це дозволить безпекова ситуація.

Нагадаємо, що 16 листопада внаслідок російського обстрілу було знеструмлено одну з двох ліній живлення окупованої Запорізької АЕС.

Раніше МАГАТЕ ухвалила резолюцію під час генеральної конференції та вимагає від Росії негайно покинути територію Запорізької атомної станції та деокупувати її.

До слова, МАГАТЕ рекомендує не перезапускати реактори Запорізької АЕС, поки триває війна. Ситуація на Запорізькій атомній електростанції залишається нестабільною.

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Теги: АЕС Запорізька АЕС відключення світла відключення росія росіяни обстріл війна

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