У Вінницькій області пес допоміг загубленій дитині

Вірний собака всю ніч був поруч з трирічним Остапом

На Вінниччині знайшовся трирічний хлопчик, який напередодні ввечері вийшов із собакою за межі бабусиного подвір’я і зник. Пес усю ніч був поруч з дитиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на поліцію Вінницької області.

Пошуки дитини проходили у селищі Чернівці Могилів-Подільського району. До них залучили сотні людей, службових собак і дрони. Поліцейські, рятувальники, прикордонники, військові та місцеві мешканці прочісували територію, оглядали хащі, колодязі, яри та закинуті будівлі.

На ранок хлопчик знайшовся. Дитина провела ніч просто неба, але поруч із ним був його собака, який допоміг зігрітися.

Поліція Вінниччини показала фото трирічного Остапа та вірного пса.

фото: Національна поліція Вінницької області

фото: Національна поліція Вінницької області

Стан дитини медики оцінили як відносно задовільний. Вони діагностували переохолодження та після обстеження доправили хлопчика до лікарні.

«Главком» повідомляв, що у Ірпені Київської області місцева мешканка знайшла під парканом міну, коли гуляла з собаками.

Також стало відомо, що у Запоріжжі правоохоронці разом із комунальниками вилучили в місцевого жителя тридцять собак. Усі тварини мешкали разом з чоловіком у однокімнатній квартирі.