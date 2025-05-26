Прокуратура виявила підроблені медкнижки у працівників дитсадка, де дитина впала зі сходів

За статтею про підробку документів судитимуть директорку дитсадка, яка теж мала фальшиву медичну книжку

У приватному дитячому садку в Деснянському районі Києва, де у грудні минулого року дворічна дитина впала зі сходів і травмувалася, правоохоронці виявили підроблені медичні книжки у працівників. За статтею про підробку документів судитимуть директорку дитсадка. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, директорка закладу у вересні торік замовила через інтернет фальшиві медичні книжки для себе та п'ятьох вихователів замість того, щоб усі пройшли обов'язковий медогляд. За законом, без такого огляду працівники не мають права працювати з дітьми.

Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо директорки за статтями про пособництво в підробці документів та використанні фальшивих довідок. Санкція статтей передбачає обмеження волі на строк до двох років.

У відомстві розповіли, що правоохоронці встановили факт підробки медичних документів у дитсадку після історії з падінням дворічної дитини зі сходів. У квітні виховательці цього приватного закладу повідомили про підозру. За даними слідства, жінка відпустила руку хлопчика під час спуску, що призвело до його падіння і черепно-мозкової травми.

Нагадаємо, Міністерство соціальної політики розробило проєкт закону. Він має підвищити рівень народжуваності та допомогти батькам поєднувати виховання дітей з навчанням чи роботою. Згідно з документом, вагітним жінкам надаватимуть допологову підтримку (у розмірі 100% заробітної плати застрахованим та 7 тис. грн незастрахованим), а також допомогу для відновлення після пологів. Передбачається одноразова виплата 50 тис. грн кожній жінці після народження дитини.

До слова, 14 травня у Дніпровському районі Києва сталася надзвичайна подія за участі неповнолітньої. За повідомленням столичної поліції, 14-річна школярка випала з вікна третього поверху освітнього закладу.