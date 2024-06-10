Стало відомо, чи будуть електронні повістки чи направлення на ВЛК надходити у «Резерв+»

Зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%

Федір Веніславський: «Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК»

Верховна Рада та уряд не планують запроваджувати електронні повістки для військовозобов'язаних через електронні кабінети. Про це заявив нардеп «Слуги народу», член Комітету Верховної Ради із нацбезпеки Федір Веніславський в інтерв'ю «РБК Україна».

«Це питання ми обговорювали й дуже дискутували над ним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде», – наголосив він.

Також не планується запровадження електронних направлень на військово-лікарські комісії. Це не передбачено законом про мобілізацію.

«Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна», – додав Веніславський.

Раніше Веніславський повідомив, що У рамках процесу мобілізації працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки не мають право затримувати людей для доправлення до ТЦК та СП для оновлення військово-облікових даних.

Також речник Полтавського обласного ТЦК та СП, майор Роман Істомін повідомив, що по завершенні 60 днів, відведених законодавством на уточнення своїх облікових даних, Територіальний центр комплектування надсилатимуть повістку поштою з повідомленням про вручення на адресу місця проживання військовозобов'язаного чи резервіста.

До слова, зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.