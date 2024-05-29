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Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Правоохоронці скерували до суду справу одеського ексвоєнкома Борисова
Ексвоєнком Євген Борисов у суді під час обрання запобіжного заходу
фото: Суспільне

Справу колишнього одеського воєнкома Євгена Борисова про незаконне збагачення на понад 142 млн грн направлено до суду. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт за ст. 368-5 Кримінального кодексу України – незаконне збагачення.

За даними слідства, полковник, перебуваючи на посаді начальника Одеського обласного ТЦК, з лютого 2022 року по квітень 2023 року набув активів на понад 142 млн грн.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці знову затримали ексначальника Одеського обласного ТЦК Євгена Борисова після того, як за нього була внесена застава у сумі 12 млн грн за попереднім обвинуваченням.

Бюро отримало інформацію, що після сплати застави фігурант планував вийти зі слідчого ізолятора та переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон. Експосадовцю оголосили нову підозру щодо легалізації незаконних доходів

У 2023 році ДБР затримало скандально відомого одеського військкома Євгена Борисова.

Як повідомлялося, родина начальника одеського військкомату Євгена Борисова під час повномасштабної війни придбала на іспанському узбережжі нерухомості та автівок на мільйони доларів. Про це свідчать витяги з іспанського реєстру, хоча сам Борисов заявляє, що не в курсі, чи є у його сім'ї нерухомість в Іспанії.

До слова, Євген Борисов потрапив у корупційний скандал. Він нібито збагатився на війні й так званих білих квитках: за відтермінування від армії від військовозобов'язаних вимагав чималі суми.

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Теги: Одеса ТЦК суд корупція в Україні

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