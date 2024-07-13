В Одесі пролунав вибух

Мер Труханов закликав містян перебувати в безпечних місцях до відбою

В Одесі вдень 13 липня пролунав вибух під час сигналу повітряної тривоги. Про це повідомив мер Геннадій Труханов.

Напередодні повітряні сили попереджали про ракету в напрямку міста.

Труханов закликав містян перебувати в безпечних місцях до відбою.

«Наші захисники будуть працювати по ворожому розвідувальному дрону», – написав мер.

О 16:35 в Одесі пролунав відбій тривоги.

Нагадаємо, російські війська в ніч проти 10 липня атакували портову інфраструктуру Одеської області. Є загиблі, поранений матрос.

Раніше повідомлялося, що 4 липня, під час минулої атаки на цивільну портову інфраструктуру Одеського району, окупанти пошкодила портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. В результаті атаки загинув цивільний чоловік.

Також командувача дальньої авіації повітряно-космічних сил збройних сил Росії генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, який є уродженцем Одеси, звинувачено у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. За його наказом у квітні 2022 року російські літаки випустили ракети по Одесі, внаслідок чого було вбито 8 мирних людей та поранено ще 11.