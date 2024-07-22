Угорщина відхилила пропозицію Польщі щодо зустрічі глав МЗС країн ЄС у Львові

Декілька країн вважають, що неформальна Рада не може відбутися у Будапешті через останні «миротворчі» візити прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запропонував наприкінці серпня провести засідання Ради ЄС у закордонних справах у Львові, але Угорське головування в ЄС відхилило цю пропозицію. Про це повідомляє Wnp.pl.

За словами Сікорського, під час першої частини зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі найбільше часу було витрачено на обговорення того, де має відбутися офіційна чи неформальна Рада із закордонних справ під час головування Угорщини в Раді ЄС у цьому півріччі.

За словами голови МЗС Польщі, на цю мить немає остаточного рішення з цього приводу, оскільки декілька країн вважають, що неформальна Рада не може відбутися у Будапешті через останні «миротворчі» візити прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю без згоди решти країн ЄС.

«Я запропонував компромісне рішення, щоб Рада збиралася в Україні. Це було б знаком нашої солідарності з цією країною», – сказав Сікорський, додавши, що з логістичних міркувань було б легше організувати зустріч на заході України, наприклад у Львові.

До слова, Угорщина може подати до суду через загрозу енергетичній безпеці країни. Така ситуація виникла після того, як Україна припинила транзит нафти російської компанії «Лукойл».