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Вбивство Ірини Фаріон. НСЖУ звернулася до Зеленського

Юлія Хоменко
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Вбивство Ірини Фаріон. НСЖУ звернулася до Зеленського
Письменники закликали знайти винних у справі Ірини Фаріон
фото з відкритих джерел

Письменники  просять знайти винних у справі української мовознавиці

Секретаріат Національної спілки письменників України виступив із заявою щодо трагічної події, яка сталася у Львові 19 липня. Ввечері на вулиці Масарика сталося вбивство колишньої народної депутатки Ірини Фаріон. Заява, оприлюднена сьогодні, осуджує цей акт насильства проти видатної української мови, який був відомий своїм наполегливим захистом української мови та культурної спадщини. Про це заявив голова Спілки письменників України Михайло Сидоржевський. 

«Ми, українські письменники, не можемо стояти осторонь того кривавого злочину, учиненого проти людини, яка самовіддано боролася за українське слово, за українську мову, за незалежну українську державу. Ми звертаємося до Президента України і всіх провладних структур, які стоять на сторожі правопорядку в Україні, знайти і покарати винних у вбивстві людини, яка була символом патріотизму, символом наполегливого відстоювання прав щодо розвитку української мови і її популяризації, яка боролася за право українців бути європейською нацією в незалежній розвиненій державі. Ми підкреслюємо, що цей жахливий злочин стався саме у Львові, який завжди був символом незламності і стійкості, містом, яке подарувало Україні борців за її незалежність і стало втіленням суверенної України»,– йдеться в повідомленні.

У заяві письменники підкреслюють, що вбивство Ірини Фаріон – це не тільки втрата для її родини та друзів, але й важкий удар по всій українській нації, що символізує атаку на патріотичні ідеали та національну незалежність. Вони закликають українське керівництво розслідувати злочин та покарати винних, наголошуючи на необхідності приєднання українців у цей важливий для держави час.

Заява також підкреслює, що Львів, як символ української національної свідомості та незламності мав негативне значення для злочину, що потрапив на його територію. Вона закінчується закликом до всіх українців об'єднатися в цей тяжкий час для захисту української державності та культури

Нагадаємо, ввечері 19 липня колишня депутатка та мовознавиця Ірина Фаріон померла у лікарні після замаху. Лікарі провели операцію первинної хірургічної обробки рани голови та продовжували боротися за життя пораненої. Однак стан Ірини Фаріон був критичний.

На Ірину Фаріон було здійснено замах у Львові. Увечері, 19 липня, у неї стріляв невідомий. Замах відбувся на вул. Масарика у Львові. Саме там жильці нібито помічали протягом тижня молодого хлопця.

Як повідомлялося, правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням деталей вбивства Ірини Фаріон. Наразі про нападника нічого невідомо, однак правоохоронці вважають, що вбивство не було спонтанним.

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Теги: Львів вбивство незалежність злочин

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