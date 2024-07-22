Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото)
У центрі Одеси згорів атобус
фото: Національна поліція

Перехожі бачили, як невідомий чоловік кинув всередину квестового автобуса невідомий предмет, після чого він спалахнув

Увечері 22 липня у центрі Одеси частково згорів квестовий автобус. Про це повідомляє поліція Одещини.

«Поліцейські встановлюють обставини загоряння квестового автобусу на Соборній Площі в Одесі. Про подію, яка сталась сьогодні, 22 липня ввечері, правоохоронці дізнались від працівників ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото) фото 1

Перехожі повідомляли, що бачили, як невідомий чоловік кинув всередину невідомий предмет, після чого в автобусі спалахнув вогонь.

Нагадаємо, що у Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми. 

Читайте також: В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
Теги: поліція Національна поліція України Одеса пожежа

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Костянтина Старчукова засуджено до чотирьох років колонії
У Росії засудили чоловіка за спробу підпалу мавзолея Леніна
25 червня, 07:08
Wi-Fi у Австралії наражав людей на небезпеку
Крав дані у пасажирів літаків: поліція викрила чоловіка, що вигадав хитру схему
28 червня, 15:04
Під час вибуху акумулятора у житловому комплексі під Києвом вщент вигоріла квартира
Вибухи гаджетів під час блекаутів. Рятувальники попереджають про небезпеку
4 липня, 07:00
Жінка жорстоко викинула собаку з мосту
У Яготині жінка скинула собаку з мосту: поліція взялася за розслідування
4 липня, 11:51
Зіткнення трамваїв зупинило рух на проспекті Богдана Хмельницького
У Дніпрі зіткнулися два трамваї (відео)
5 липня, 13:47
Уникайте фізичних навантажень в спеку, щоб не сталося теплового удару
Як уникнути теплового удару та перегрівання: поради
12 липня, 03:06
Загорівся один із технологічних цехів заводу
У Курській області РФ після атаки дронів спалахнув завод низьковольтної апаратури
16 липня, 01:16
Компанія-постачальник, починаючи з 2016 року, заробила на тендерах переважно в системі МВС, понад 3 млрд грн
Нацполіція купує 200 нових автомобілів. Стали відомі деталі
20 липня, 16:00
Поліціянти отримали попередження про погрози Трампу та Венсу
У США поліція затримала чоловіка, який погрожував убивством Трампу і Венсу
20 липня, 19:44

Новини

Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото)
Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото)
В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
В одеському порту обвалилася будівля: є жертва (фото, відео)
Водієві стало зле: в Одесі маршрутка врізалася у вантажівку
Водієві стало зле: в Одесі маршрутка врізалася у вантажівку
«Знакова подія». Військово-морські сили повідомили про збиття «Іскандера» над Одещиною
«Знакова подія». Військово-морські сили повідомили про збиття «Іскандера» над Одещиною
Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини
Стрілянина в Одесі: поліція встановлює обставини
В Одесі пролунав вибух
В Одесі пролунав вибух

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
22K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 липня: ситуація на фронті
16K
Ольга Сумська звернулася у розпачі до Мінкульту: Відгукніться, реагуйте!
12K
Втрати ворога станом на 22 липня 2024 – Генштаб ЗСУ
6893
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
5337
«Мали їхати на море». Донька Фаріон розповіла про останні дні мовознавиці
5310
«Хрещена матір» штучного інтелекту вигадала бізнес за мільярд доларів: у чому його суть

Новини

Вихід Байдена із президентських перегонів, вибухи в РФ: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
У Житомирі не вимикали світло, поки в інших областях застосовувалися графіки – Кучеренко
Вчора, 16:15
Атака на Київ і мирний план Трампа: головне за ніч
Вчора, 06:42
Глава енергетичного комітету Верховної Ради пояснив чому, на сході України погіршилася ситуація зі світлом
20 липня, 16:26
Президент «Укрметалургпрома» закликає перевірити ефективність роботи керівництві «Укрзалізниці»
20 липня, 14:10
Атаки на українські міста, вбивство Фаріон: головне за ніч
20 липня, 06:55

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua