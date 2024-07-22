Підпал квестового автобусу в Одесі: поліція з'ясовує обставини (фото)

Перехожі бачили, як невідомий чоловік кинув всередину квестового автобуса невідомий предмет, після чого він спалахнув

Увечері 22 липня у центрі Одеси частково згорів квестовий автобус. Про це повідомляє поліція Одещини.

«Поліцейські встановлюють обставини загоряння квестового автобусу на Соборній Площі в Одесі. Про подію, яка сталась сьогодні, 22 липня ввечері, правоохоронці дізнались від працівників ДСНС», – йдеться у повідомленні.

Перехожі повідомляли, що бачили, як невідомий чоловік кинув всередину невідомий предмет, після чого в автобусі спалахнув вогонь.

Нагадаємо, що у Хаджибейському районі Одеси під час руху маршрутки водієві стало зле та він врізався у припарковану вантажівку, внаслідок чого понад 10 людей отримали травми.