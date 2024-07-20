Поліція розслідує знесення старовинного будинку в центрі Києва

Поліцейські встановили місцезнаходження техніки та вилучили її, вирішується питання щодо її арешту

Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії

Увечері 19 липня до поліції надійшло повідомлення про знесення невідомими особами історичної будівлі на вулиці Олександра Кониського. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група.

«Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії. Техніка, за допомогою якої здійснювалися роботи по зносу будівлі вилучена. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, розпочате за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України. Вчора ввечері до поліції Києва надійшло повідомлення про те, що на вулиці Олександра Кониського невідомі особи за допомогою важкої будівельної техніки знесли будинок, побудований наприкінці XIX століття. На місце події оперативний черговий негайно скерував слідчо-оперативну групу» – йдеться в повідомленні.

Вилучення техніки Поліція Києва

Правоохоронці вилучили будівельну техніку, за допомогою якої було здійснено знесення, та проводять першочергові слідчі дії. За фактом події розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 298 Кримінального кодексу України (незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини).

Наразі поліція встановлює всі обставини події та причетних до неї осіб.

Нагадаємо, що на місці столичної пам’ятки буде збудовано ЖК «Тургеневъ».

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