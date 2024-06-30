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В Кропивницькому пролунали вибухи

Катерина Іванова
glavcom.ua
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В Кропивницькому пролунали вибухи
фото з відкритих джерел

Тривога була оголошена о 21:15 у Кіровоградській області

Сьогодні, 30 червня, в Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомило Суспільне.

Тривога була оголошена о 21:15, вибухи пролунали о 21:20.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

В Кропивницькому пролунали вибухи фото 1

Нагадаємо,30 червня, ввечері, у Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

«Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС», – сказано у повідомленні.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.

 
 

Теги: вибух Кропивницький

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