В Кропивницькому пролунали вибухи

Тривога була оголошена о 21:15 у Кіровоградській області

Сьогодні, 30 червня, в Кропивницькому під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомило Суспільне.

Тривога була оголошена о 21:15, вибухи пролунали о 21:20.

Наразі карта повітряних тривог має такий вигляд:

Нагадаємо,30 червня, ввечері, у Києві внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків в Оболонському районі. За попередніми даними, є пошкодження багатоповерхового житлового будинку.

«Інформація щодо можливих руйнувань та потерпілих уточнюється. На місце слідують підрозділи ДСНС», – сказано у повідомленні.

Раніше вогнеборці повністю загасили пожежу на підприємстві в Київській області, яка виникла ще 12 червня внаслідок падіння уламків збитих ворожих дронів.



