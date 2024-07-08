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З'явилися супутникові знімки ураженого складу боєприпасів у Воронезькій області

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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З'явилися супутникові знімки ураженого складу боєприпасів у Воронезькій області
Уночі 7 липня СБУ підірвала великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ
фото: скріншот

З ураженого складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україну

З'явилися супутникові знімки наслідків пожежі на складі боєприпасів поряд із хутором Погорелівка та селом Сергіївка у Підгірському районі Воронезької області. Фото опублікувало «Радіо Свобода».

На знімках видно осередки ураження, з яких йде густий дим.

З'явилися супутникові знімки ураженого складу боєприпасів у Воронезькій області фото 1
фото: Радіо Свобода

Нагадаємо, уночі 7 липня СБУ за допомогою безпілотників підірвали великий склад боєприпасів у Воронезькій області РФ, повідомляє джерело «Главкома».

«Сьогодні вночі завдяки дронам СБУ потужна «бавовна» завітала на польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області. На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу «земля-земля», «земля-повітря», снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї», – йдеться у повідомленні.

Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україну.

Місцеві жителі Воронезької області вночі почули вибух, після якого почалася потужна детонація. Очевидці стверджували, що стовп диму виднівся за десятки кілометрів.

Як повідомлялося, 7 липня сталося займання на одному зі складів боєприпасів у Воронезькій області після атаки безпілотних літальних апаратів. Губернатор області Олександр Гусєв зазначав, що у Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об'єктів.

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Теги: ворог боєприпаси окупанти вибух

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