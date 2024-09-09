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Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина
Внутрішній дворик будинку вщент знищений, туди нікого не пускають через ризик провалу конструкцій будинку
фото: wz.lviv.ua

У будинку повністю зруйнована сходова клітка

Ярослав Базилевич, який втратив від удару російської балістичної ракети всю сім'ю, навряд чи повернеться жити у свою квартиру на Коновальця у Львові після її відновлення. Про це повідомив батько чоловіка у розмові із журналістами «Високого замку» .

«З одного боку, ця квартира – пам’ять, з іншого, як з цими спогадами буде жити мій син», – зазначив Орест Базилевич.

Дівчата вижили б, якби залишилися у спальнях: дідусь Базилевичів повідомив про стан сина фото 1

Частина вулиці Коновальця, на якій у будинок 4 вересня влучила російська балістична ракета, досі перекрита, її охороняють поліцейські. Чоловік загиблої від російського обстрілу Євгенії Базилевич та їхніх трьох доньок – 21-річної Ярини, 18-річної Дарини та 7-річної Емілії Ярослав Базилевич зміг потрапити у квартиру за допомогою крану. 

Як зазначається, у будинку повністю зруйнована сходова клітка. Там утворилася прірва із залишками стін. Тож добратися до зруйнованих помешкань жильці не можуть. Люди за допомогою рятувальників та крана по шматочках збирають докупи бодай теплий одяг… Внутрішній дворик будинку вщент знищений, туди нікого не пускають через ризик провалу конструкцій будинку.

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«Ярослав якраз поліз по крану і потрапив у свою квартиру, там вціліли дві кімнати. Забирає речі у наш будинок в Оброшиному, мешкає зараз з нами, має там кімнату. Мій син мешкав тут з сім'єю у чотирикімнатній квартирі. Дві кімнати, які виходять у двір, де була сходова клітка, зруйновані, там нічого немає… Дах аж зім'яло. Сходова клітка – слабка консольна конструкція, легка і делікатна. Вона провалилася від удару якраз тоді, коли дівчата сходили по ній, аби врятуватися від ракет. З ними на цій сходовій клітці ще був Олександр Погорецький (екскерівник міграційної служби Львівської області. – «Главком») та Юрій Арабський. Погорецький жив навпроти квартири Ярослава. З його помешкання, вікна якого виходять у дворик, нічого не залишилося. То якраз звідти летіло. У квартирі Погорецького було піддашшя, там провалено все – від перекриття до стін. Знаю, що Погорецький зійшов першим по сходовій, кликав Юрка Арабського, але той затримувався трохи вище. Мої дівчата теж збігалися. Якби лишилися у спальні квартири, були би живі. Мій син Ярослав в той момент був у кухні», – чоловік.

Орест Базилевич уточнив, що Ярослава зараз рятує підтримка батьків, родини, друзів. Намагається зайняти себе будь-якою роботою, аби хоч трохи переключитися. Чоловік уточнив, що Ярославу прооперували око, яке постраждало від травм внаслідок удару. Зараз погано бачить на одне око.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Нині в медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Серед загиблих:

  • Базилевич Емілія –7 років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
фото: Oleksandr Radchuk/Facebook
Сім'я Базилевичів
Сім'я Базилевичів
фото: Андрій Садовий/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
фото: мережа «Твори»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами. 

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

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Теги: Львів ракета

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