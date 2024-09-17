У Львові в укритті коледжу вибухнув вогнегасник, травмовано четверо учениць

Через вибух вогнегасника в укритті Львівського коледжу четверо дівчат потрапили до лікарні

Ситуація сталася сьогодні у Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті

У Львові під час повітряної тривоги в укритті професійного коледжу моделювання і ресторанної справи впав і вибухнув вогнегасник, травмувавши чотирьох учениць. Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

«У Львівському професійному коледжі моделювання і ресторанної справи впав і здетонував вогнегасник. Через це четверо дівчат потрапили до лікарні. Ситуація сталася сьогодні під час повітряної тривоги, коли учні перебували в укритті», – йдеться у повідомленні.

У міськраді зазначили, що працівники закладу евакуювали учнів з укриття і перевели в інші, безпечні, приміщення. На місці працюють рятувальники.

Як поінформувала Львівська міська рада, чотирьох 15-річних дівчат, які постраждали внаслідок вибуху, оперативно доправили до лікарні Святого Миколая. Усі пацієнтки перебувають у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу. Разом з ученицями в лікарні присутні працівники коледжу.

Також повідомлялося, що сьогодні, 17 вересня, росіяни атакували Харків керованими авіаційними бомбами (КАБами). В результаті чого постраждали шестеро осіб. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що поранено шестеро осіб, серед них четверо рятувальників, які ліквідували пожежу поряд.