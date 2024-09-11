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Під час ракетного удару РФ у серце львів'янки потрапила частинка снаряду: історія порятунку

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Під час ракетного удару РФ у серце львів'янки потрапила частинка снаряду: історія порятунку
Операція тривала близько 1,5 години і минула успішно
фото: Перше медичне об'єднання Львова

Кардіохірурги виконали складну операцію прямо на серці, яке продовжувало працювати

У середу, 11 вересня, 22-річну львів’янку, в серце якої потрапив осколок під час ракетного удару по місту 4 вересня, вже виписали із лікарні. Про це повідомляє Перше медичне об'єднання Львова.

Відпустили пацієнтку додому рівно за тиждень після трагічного удару по Львову. На її прохання лікарня не розголошує імені, проте ділиться самою історією порятунку.

Під час ракетного удару РФ у серце львів'янки потрапила частинка снаряду: історія порятунку фото 1

«Вранці 4 вересня бригада швидкої доправила поранену дівчину до Лікарні Святого Луки Першого медоб’єднання Львова. Постраждала була в шоковому стані, мала проникаюче поранення грудної клітки і відчувала нестерпний біль в ділянці серця. Осколок в ньому медики виявили вже під час КТ-обстеження. Пацієнтці терміново встановили дренаж, який викачував кров із плевральної порожнини, адже уламок пробив легеню і перикард – оболонку, яка оточує серце», – розповіли медики.

Після цього пацієнтку транспортували до Центру серця та судин лікарні Святого Пантелеймона, де одразу ж забрали в операційну, оскільки у цьому випадку кожна хвилина була на вагу життя. Команда кардіохірургів працювала під керівництвом завідувача Центру Романа Домашича. 

Під час ракетного удару РФ у серце львів'янки потрапила частинка снаряду: історія порятунку фото 2

«Стан пацієнтки був життєзагрозливим. Вона фактично народилася в сорочці. Я дивуюся, як вона до нас доїхала! Бо як тільки ми дістали осколок із серця, ділянка ураження почала сильно кровоточити. Це проникаюче поранення серця. Ще б міліметр і вона померла б» – йдеться у повдыомленны.
 
Кардіохірурги виконали складну операцію прямо на серці, яке продовжувало працювати. Частину снаряду розміром 1 на 1,5 см застряг на межі лівого і правого шлуночків – у товщі серцевого м'яза. Осколок дістали, а ділянку ураження вшили. Операція тривала близько 1,5 години і минула успішно.
 
«Наразі життю 22-річної постраждалої нічого не загрожує. Сьогодні молоду жінку вже виписали з лікарні», – зазначили у лікарні.

Нагадаємо, що внаслідок атаки РФ на Львів 4 вересня семеро людей загинули, 66 постраждалих, 10 з яких – діти. Нині в медзакладах обласного центру на лікуванні перебувають 28 осіб. Серед загиблих:

  • Базилевич Емілія –7 років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами. 

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

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Теги: обстріл лікарня ракета війна Львів

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