У лікарні святого Луки у Львові виявили посилку з навчальними мінами

Персонал та пацієнти львівської лікарні у безпеці

Садовий: «Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні»

Сьогодніі, 3 вересня, у львівській лікарні святого Луки виявили коробку із підозрілими предметами, схожими на протитанкові міни. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

«Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини», – написав Садовий.

Згодом міський голова Львова уточнив, що міни виявилися навчальними.

«Правоохоронні органи розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні», – написав Садовий.

Нагадаємо, правоохоронці під час патрулювання у селищі Гостомель помітили підозрілий предмет на вулиці Озерна. Про це повідомили у Гостомельській селищній військовій адміністрації. На місце прибули рятувальники ДСНС, які й визначили, що це боєприпас, схожий на мінометну міну.

Понад 512 тис. вибухонебезпечних предметів знешкодили сапери ДСНС з початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації.