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Призначення соціальних стипендій: уряд ухвалив рішення

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Призначення соціальних стипендій: уряд ухвалив рішення
ілюстративне фото: Depositphotos

Скільки студентів зможуть отримати фінансову підтримку від держави

Уряд ухвалив розпорядження «Про призначення соціальних стипендій Верховної Ради України здобувачам фахової передвищої та вищої освіти з-поміж дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей з 1 вересня 2024 року на один календарний рік», повідомляє міністерство освіти.

«Призначення соціальних стипендій Верховної Ради України найуспішнішим студентам закладів фахової передвищої та вищої освіти з-поміж дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей сприятиме реалізації державної соціальної та молодіжної політики, спрямованої на створення найсприятливіших умов для підвищення життєвого рівня та матеріального заохочення студентської молоді.

Кандидати на отримання соціальних стипендій Верховної Ради України висувалися педагогічними та вченими радами закладів передвищої та вищої освіти. Відповідно до наданих пропозицій стипендії отримають 28 осіб», – йдеться у повідомленні. 

Також наказами Міністерства освіти і науки України з вересня 2024 року призначено академічні стипендії студентам денної форми навчання, які мають найвищий рейтинг у навчанні, відзначились у науковій роботі та громадському житті студентства, а саме: 

  • академічну стипендію Президента України отримали 344 особи; 
  • академічну стипендію імені Вадима Гетьмана отримали 4 особи;
  • академічну стипендію імені Ігоря Курчатова отримали 4 особи;
  • академічну стипендію імені М.С. Грушевського отримали 53 особи;
  • академічну стипендію Національної гірничої академії України отримали 5 осіб;
  • академічну стипендію Верховної Ради України отримали 249 осіб;
  • академічну стипендію імені В.М. Чорновола отримали 5 осіб.

Також наказом МОН призначено державні академічні стипендії імені Героїв Небесної Сотні 34 студентам, які активною громадянською позицією втілюють ідеали, цінності Революції гідності та сприяють становленню демократичної та правової держави.

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Теги: навчання стипендія студенти

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