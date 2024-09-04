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У Львові пролунали вибухи

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Львові пролунали вибухи
У Львові працює ППО
фото з відкритих джерел

У місті було чути звуки вибухів

Рано вранці, 4 вересня, Росія здійснила чергову атаку на Україну, використовуючи дрони-камікадзе типу «Шахед». У Львові під час повітряної тривоги пролунали вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

«На Львівщині діє ППО. Будьте обережні, не фіксуйте нічого і не публікуйте!» – звернувся до мешканців Козицький.

Тривогу на Львівщині оголосили о 4:00 через загрозу удару безпілотниками. О 04:46 Повітряні сили ЗСУ повідомили у своєму Telegram-каналі про загрозу для Львова, а вже о 04:54 голова Львівської ОВА Максим Козицький підтвердив, що в області працює ППО.

Перед цим Повітряні Сили повідомляли про пуски балістичних ракет. Їх фіксували у Чернігівській, Київській, Житомирській областях.

Нагадаємо, масштабна повітряна тривога в Україні: Росія запустила дрони та ракети.

До слова, у Києві пролунали вибухи.

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Теги: Львів

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