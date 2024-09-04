Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження
Ярослав, Орест і Зорян Базилевичі (зліва на право)
фото: Jarko Bazylevych/Facebook

Ярослав Базилевич є онуком Зоряна Базилевича – небожа Ольги Франко

Ярослав Базилевич, який втратив сьогодні у Львові свою сімʼю, походить із роду українського письменника Івана Франка. Про це повідомило місцеве медіа «Так люблю той Львів».

«Батько, який втратив сьогодні у Львові свою сімʼю, походить з роду Івана Франка. Він – внук Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів)», – йдеться в повідомленні.

Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження фото 1
скріншот
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження фото 2
скріншот

Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста:

  • Базилевич Емілія –7 років;
  • Базилевич Дарина – 18 років;
  • Базилевич Ярина – 21 рік;
  • Базилевич Євгенія – 43 роки;
  • Демидова Ірина – 52 роки;
  • Погорецький Олександр – 54 роки;
  • Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок
фото: Oleksandr Radchuk/Facebook
Сім'я Базилевичів
Сім'я Базилевичів
фото: Андрій Садовий/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер
фото: мережа «Твори»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами. 

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.

Читайте також:

Теги: трагедія Львів обстріл сім'я

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Цієї ночі знову були вибухи у Сумах
Вибухи у Сумах та атака дронів на Білгородщину: головне за ніч
8 серпня, 07:48
Росіяни завдали удару по Костянтинівці Донецької області
Обстріл Костянтинівки: поліція показала відео з місця удару
9 серпня, 15:11
Уламки ворожої ракети пошкодили приватні будинки на Київщині
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
11 серпня, 07:22
У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
У Костянтинівці завершився розбір завалів на місці ворожого удару (фото, відео)
10 серпня, 17:47
Окупанти обстрілюють з Кінбурнської коси південні райони Миколаївської та Херсонської областей
Військово-морські сили пояснили, яке тактичне значення має Кінбурнська коса
14 серпня, 08:54
В області працювали сили ППО через атаку безпілотників
Ворог атакував дронами Київщину: влада повідомила про наслідки
19 серпня, 08:33
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
Атака на Тернопільщину: влада повідомила, куди цілив ворог (відео)
20 серпня, 09:31
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб (оновлено)
Потужні вибухи у Києві: у кількох районах виклик екстрених служб (оновлено)
2 вересня, 05:58
Кількість постраждалих у Куп’янську внаслідок обстрілу збільшилася до восьми людей
Росіяни вдарили КАБом по центральній частині Куп’янська, є поранені
28 серпня, 18:17

Суспільство

Ірині Фаріон – звання «Герой України»: петиція набрала потрібні голоси
Ірині Фаріон – звання «Герой України»: петиція набрала потрібні голоси
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження
Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження
Трагедія у Львові: що відомо про маму й доньок, яких убила Росія
Трагедія у Львові: що відомо про маму й доньок, яких убила Росія
«Неякісні турнікети були всюди». Очевидець розповів моторошні подробиці ракетного удару по Полтаві
«Неякісні турнікети були всюди». Очевидець розповів моторошні подробиці ракетного удару по Полтаві
Удар РФ по Львову забрав у чоловіка дружину і трьох доньок (фото)
Удар РФ по Львову забрав у чоловіка дружину і трьох доньок (фото)
«Укренерго» посилило графіки відключень світла
«Укренерго» посилило графіки відключень світла

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
25K
Удар РФ по Львову: багато постраждалих, серед загиблих є діти (оновлено)
19K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
«Злочинці будуть покарані». Сирський відреагував на трагедію у Полтаві
9456
Поліція Монголії затримала українських протестувальників – AP
7761
Чехія запроваджує обмеження на короткострокову оренду житла

Новини

Дощі та температура до 32°: прогноз погоди на 3 вересня
Вчора, 05:00
3 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:03
Ракетна атака на Київ та вибухи в Харкові: головне за ніч
2 вересня, 06:51
Масована атака БпЛА на Росію, удар по Харкову: головне за ніч
1 вересня, 06:46
Четверта за добу тривога в Києві та низці областей тривала 45 хвилин
31 серпня, 08:33
Оновленою ділянкою метро пройшов пробний потяг, РФ окупувала Карлівку: головне за ніч
31 серпня, 06:58

Прес-релізи

Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
Святослав Болінський: Український бізнес може значно швидше отримати відшкодування збитків завданих військовою агресією РФ
3 вересня, 10:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua