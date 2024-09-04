Чоловік, який втратив у Львові свою сімʼю, має видатне походження

Ярослав, Орест і Зорян Базилевичі (зліва на право)

Ярослав Базилевич є онуком Зоряна Базилевича – небожа Ольги Франко

Ярослав Базилевич, який втратив сьогодні у Львові свою сімʼю, походить із роду українського письменника Івана Франка. Про це повідомило місцеве медіа «Так люблю той Львів».

«Батько, який втратив сьогодні у Львові свою сімʼю, походить з роду Івана Франка. Він – внук Зоряна Базилевича (небожа Ольги Франко з Білевичів)», – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, що внаслідок ранкової атаки росіян на Львів загинуло семеро жителів міста:

Базилевич Емілія –7 років;

Базилевич Дарина – 18 років;

Базилевич Ярина – 21 рік;

Базилевич Євгенія – 43 роки;

Демидова Ірина – 52 роки;

Погорецький Олександр – 54 роки;

Арабський Юрій – 55 років.

Як повідомлялося, російська атака на Львів принесла горе в сім’ю Ярослава Базилевича. У мить чоловік лишився без дружини та трьох доньок.

Міський голова опублікував сімейну світлину Базилевичів, під якою написав: «Після сьогоднішньої атаки живим на цьому фото залишився лише чоловік. Дружина Євгенія та троє їхніх доньок – Ярина, Дарина та Емілія – загинули у власному будинку».

Російські загарбники забрали в Ярослава Базилевича дружину і трьох доньок фото: Oleksandr Radchuk/Facebook

Сім'я Базилевичів фото: Андрій Садовий/Facebook

Відомо, що Ярина Базилевич працювала програмною менеджеркою в офісі «Львів – молодіжна столиця Європи 2025».

21-річна Ярина Базилевич загинула від російського удару по Львову, а разом із нею – її мама та двоє сестер фото: мережа «Твори»

Також відомо, що Євгенія Базилевич та її троє доньок були скаутами.

Нагадаємо, що сьогодні, 4 вересня, близько 6-ї години ранку, російський ударний безпілотник завдав удару по житлових кварталах Львова. Станом на зараз відомо про 38 постраждалих і сімох загиблих, серед яких є діти.

Під удар у Львові, зокрема, потрапили три школи і центр творчості.

Також унаслідок ворожої атаки по Львову на вулиці Коновальця постраждав обласний Центр спортивної медицини і реабілітації. Пошкоджено його історичну будівлю. Вибито понад 70 вікон. Від ударної хвилі повиносило рами. У шести кабінетах впала стеля.

Крім того, у Львові понівечений храм ПЦУ святого Юрія Переможця на вул. Чернівецькій.